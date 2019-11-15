梅姨案被拐童尋獲…親爹已自殺 母親改嫁

2019-11-15 14:47 世界日報 北京15日電



來源：YouTube

神秘人販子梅姨案，警方發布最新進展。廣州警方近日找回兩名十餘年前被拐的兒童，並且成功認親，但令人痛心的是，其中一人生父因不堪重負已自殺，而案子的主要中間人「梅姨」至今未歸案，警方發布模擬像找人。

神秘人販子梅姨案，警方發布最新進展。 (取材取澎湃新聞) 分享 facebook

澎湃新聞報導，2003年被拐的貴州兒童陳前（化名）、2005年被拐的四川兒童楊佳（化名），近日在廣東河源市紫金縣找到，兩人都是被「人販子」張維平拐賣的，張自2003年至2005年期間，拐賣9名男童，而他拐賣的兒童都是透過中間人「梅姨」完成交易。

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神秘人販子梅姨案，警方發布最新進展。 (取材取澎湃新聞) 分享 facebook

此次找回的兩名被拐孩子之一的楊佳，2005年12月被拐走，2008年10月，連續三年尋子無果的楊江精神崩潰，乘火車到達廣東英德段時，從火車廁所內的窗戶跳車身亡。此後，楊江的小兒子由楊巧撫養，孩子母親則組建新的家庭。

楊佳的母親和伯父楊巧，11月2日與楊佳以及楊佳的養父一方見了面。楊巧說，「孩子現在16歲了，身高有1米6。」至於楊佳今後是否回四川生活，楊巧嘆，要看孩子的意願。

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據報導，兒子申聰同樣被拐賣的申軍良，曾懸賞10萬元，尋兒整整14年，「這次找到了兩個孩子，我高興得一夜沒睡。」，儘管自己兒子依然下落不明，但警方找到2個孩子，讓整個案件又有了新的進展。

這一系列拐賣兒童案的5名被告人已被一審判刑，張維平、周容平判死刑，楊朝平、劉正洪無期徒刑，但中間人「梅姨」仍未現身，警方公布「梅姨」最新模擬畫像，向社會徵集線索。

新京報報導，據已落網的張維平交代，「梅姨」在2003年至2005年期間，長期居住在增城客運站附近的城豐村雞公山街，平時以做紅娘為生，今年65歲左右，身高1米5幾，講粵語和客家話，臉盤較大較圓，單眼皮，嘴巴較大，鼻孔外露，曾長期在增城、惠州、紫金、新豐等地活動，不排除她是新豐人。