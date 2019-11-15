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為博新娘一笑…重慶土豪新郎包直升機灑紅包雨

2019-11-15 14:48世界日報 北京15日電

來源：YouTube

結婚是一生大事，不少新人為了留下難忘記憶，不惜大灑金錢。重慶一名新郎，為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令賓客目瞪口呆。

為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機到婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令...
為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機到婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令賓客目瞪口呆。 (視頻截圖)
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綜合媒體報導，該婚禮本月初於重慶墊江縣一農村舉行，正當新人站於會場前接受賓客祝福時，場地上空突然出現一輛直升機，接着天空就灑下鮮花及紅包，彷彿下雨一樣，非常壯觀。現場賓客看到這個場面都感到驚訝，拿出手機拍照、錄影，甚至看呆了，忘記要搶紅包。

為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機到婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令...
為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機到婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令賓客目瞪口呆。 (視頻截圖)
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新郎指出，自己喜歡駕駛固定機翼的飛機，加上新娘是一名空姐，所以想在婚禮上安排與飛行相關的情節，新娘看到這一幕，感到相當不可置信，幸福地偎在新郎的肩膀上。對這次紅包雨，新郎指只是試驗，未來經濟條件允許，希望能夠自己開飛機替老婆灑花。

為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機到婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令...
為了搏得新婚妻子一笑，花錢雇用直升機到婚禮現場上空灑下鮮花及紅包，土豪浮誇舉動令賓客目瞪口呆。 (視頻截圖)
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紅包婚禮直升機

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