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淡化宗教色彩？河北大佛整容變康熙 遼寧老子換成曹雪芹

2019-11-15 14:45世界日報 北京15日電

河北有大佛被整容成康熙帝 信徒：拜佛還是拜康熙？ (取材自寒冬官網)
河北有大佛被整容成康熙帝 信徒：拜佛還是拜康熙？ (取材自寒冬官網)
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人整容並不出奇，但給佛像整容則堪稱奇事。河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的永慶寺阿彌陀佛像，被曝改成「康熙大帝」；遼寧省大孤山景區玄都宮一座老子騎牛造像，變身為曹雪芹。

據寒冬官網報導，永慶寺被整容的阿彌陀佛像約12公尺高，是由當地百姓集資於2005年修建。當地宗教局以執行中央命令，勒令廟主將露天佛像拆除，由於該處交通不便，無法安排車輛上山拆除佛像，最後只好將佛像改造成其他人像。

河北有大佛被整容成康熙帝 信徒：拜佛還是拜康熙？ (取材自寒冬官網)
河北有大佛被整容成康熙帝 信徒：拜佛還是拜康熙？ (取材自寒冬官網)
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報導稱，當地政府提出可改為毛澤東像、孔子像或者康熙像，並稱「只要不是佛像就行」。廟主只好雇人在佛像上戴帽、加辮子與鬍鬚，使其化身成「康熙」，不過官員不滿造像手部、蓮花底座，要求繼續修改

對此「換臉」作法，信徒們無奈直言：「我拜的是佛還是康熙？」

不只這尊佛像被「改頭換面」，道教始祖老子的造像也難以倖免。遼寧省東港市大孤山景區玄都宮內的老子騎牛造像「變樣」，頭上多了一頂大大的斗笠，左手所持竹簡還變成半開半捲的書卷。

報導引述知情人士講法，去年9月，市宗教局官員查封了玄都宮，並以「沒有合法手續」為由，欲拆除老子騎牛的露天造像，經協商後雖得以保留，卻被迫換成《紅樓夢》作者曹雪芹樣子。

報導中提到，有老年信徒認為，官方此舉旨在淡化宗教色彩。據公開訊息，中國佛教徒占總人口的15.87%；道教與中國民間信仰（包括地方宗教、祖先崇拜、儒教、道教、佛教）7.6%。

佛教民間信仰北京

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