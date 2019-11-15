男喝可樂「狂吐綠液」 兒子惡作劇差點害死他

2019-11-15 12:58 聯合新聞網 綜合報導



大陸31歲男子因兒子將農藥加入可樂瓶而誤飲，導致他嘔吐中毒。示意圖／ingimage 分享 facebook

中國大陸江蘇省一位31歲李姓男子日前工作回到家中，喝了些酒便昏昏大睡，睡醒後因口渴拿了家中的一瓶可樂喝，雖然男子在喝的過程中感覺味道不太對勁，但仍舊把可樂喝完了，沒想到他的身體卻出現異狀，瘋狂嘔吐，所幸到醫急救後撿回一命，而事後發現原來是3歲的兒子將農藥放進可樂瓶中，導致他中毒。

根據「澎湃新聞」報導，這位男子在上月12日晚上回到家中，便喝酒入睡，醒來之後因為還有些酒意，所以沒有看清楚就拿了家中的可樂喝下，但喝完後身體卻開始出現異狀，慌忙趕到醫院求救，男子表示「剛到醫院就拚命嘔吐，而且吐出來的都是綠色東西，醫生直接把我拉進去搶救了。」醫生見狀立刻給男子檢查尿液，發現他的體內有高濃度的百草枯（又稱巴拉刈）。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原來男子家中因為耕地的需要，放置了一種含有百草枯成分的農藥，但因為家裡有小孩，所以農藥都是藏起來的，沒想到兒子竟然偷翻出來，並加進可樂瓶當中，導致男子將200毫升的農藥原液全都喝下肚。

由於男子喝了高濃度的農藥，醫生迅速對他進行洗胃和血液灌流，並配合一週多的血液淨化治療，順利將男子從鬼門關前拉回來，病情逐漸好轉，而他也在本月12日出院，醫生表示男子的案例相當幸運，他說「大劑量服用敵草快、百草枯這一類的農藥，一般很難醫治，像李先生這樣的情況還能被救回，是比較幸運的情況了。」