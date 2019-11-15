女大18變！她大學4年顏值進化 網友讚越來越美

2019-11-15 12:05 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名女網友在微博上貼出自己剛進大學第一年時的照片。 圖／翻攝自微博 分享 facebook 所謂「女大18變」，通常大學是許多女孩子「蛻變」的重要時期，大陸有名女網友在自己微博上放了好幾張進大學後不同階段的照片，可以看到她從青澀、清純慢慢變為成熟，大學4年的轉變讓人看了大讚越來越美。

從這名女網友的照片可看到，剛進大學時她的外貌打扮就像個中學生，留著齊瀏海的妹妹頭，裝扮也較為樸實，配上甜美笑容，顯得相當清純可人。她在微博上標註著「大一時的顏值」，還感嘆的說時間過得真快，並自嘲「感覺自己像一個傻子」，而隨著大學4年的學生生活，她的打扮也有所改變。

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女網友利用組圖貼出4張從2016到2019年的照片，她拿著一片葉子遮住眼睛，每個時期都可看出妝容不同，髮型上也變得不一樣，讓人覺得越來越有女人味。網友們看了也稱讚「好清純喔」、「班花級別」、「怎麼這麼好看」，還有人說原PO的底子好、顏值佳，大一時就很漂亮了。

女網友貼出大學第四年時拍的照片。 圖／翻攝自微博 分享 facebook