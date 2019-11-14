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大陸光棍節辦百人相親 卻因這件事女生全走光

2019-11-14 20:43聯合新聞網 綜合報導

大陸河南日前舉辦相親大會，沒想到中途女生全走光，讓場面很尷尬。 圖／翻攝自《梨視...
大陸河南日前舉辦相親大會，沒想到中途女生全走光，讓場面很尷尬。 圖／翻攝自《梨視頻》
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現在的人生活忙碌，鮮少有時間認識新朋友，以至於單身人口越來越多，有些想脫離單身的男女就會選擇相親，但是大陸河南日前舉辦一場相親活動，活動不到2小時，參與的女生們竟全都走光，讓現場的男生尷尬又無奈。

據《梨視頻》報導，大陸河南在11月11日光棍節舉辦了一場相親活動，吸引了200名左右男女參加，場面規模還不小。但令人意外的是，活動開始後不到2小時，參加的女性全都離場走光了，場面頓時顯得冷清且尷尬，而男生不想唱「單口相聲」，也陸續離去。

據了解，這項相親活動都一直在玩遊戲，沒有規劃讓男女生有聊天交流的機會，一名男子受訪時表示男生其實都很配合，但女生都走了，他們留下來也沒意思，而且他覺得活動通知時間太晚了，導致許多人收到訊息時去報名已經是最後一天了。他建議下次再辦這類活動時，希望能讓男女雙方都能夠面對面排排坐，好好認識一下。

網友看了也留言表示「太失敗了」、「女生穿得跟仙女一樣來，還要各種行動玩遊戲，很不方便啊。當然是希望適當遊戲，然後優雅地聊聊天嘛，這肯定是哪個直男組織的吧」。還有人分享經驗說「去年我們這裡百人相親會，結果最後女生人不夠，主辦方拉了好多內部已婚婦女充當人數」。

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