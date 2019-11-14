她風衣遭列車夾住使出「金蠶脫殼」 網友嘆「上班族的心酸」

2019-11-14 16:52 聯合新聞網 綜合報導



大陸一位女子為了趕上班將被車門夾住的風衣留在車上，直接衝去上班。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

許多上班族會選擇捷運或地鐵作為通勤的交通工具，但上班人潮眾多，難免會擠到車門邊，這時就必須注意自己的衣物是否有被車門夾住，以免發生危險。大陸一位女子搭乘地鐵通勤時，因為依靠在車門邊導致風衣被夾在門縫中，等到她準備要下車時才發現衣服已經拔不出來，於是使出「金蠶脫殼」，將風衣獨留在列車上，自己則衝去趕上班，事情曝光後，許多網友紛紛回應，這就是上班族心酸的地方。

根據「澎湃新聞」報導，一位穿著米色風衣的女子10日在大陸武漢搭乘地鐵，由於她太過靠近側邊的車門，導致風衣被夾在門縫中，等到要下車時，女子才發現自己的衣物遭車門夾住，而列車開啟的車門剛好在對側，她使勁想將風衣拔出，但終究行不通，眼看就要錯過下車時間，面臨遲到的危機，她只好將衣物順手一脫留在車上，並快速衝出車門，匆匆告訴站務人員自己的聯絡方式，接著就趕去上班。

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幸運的是女子所待的車廂中剛好有一位站務人員，他在列車到達終點站前就幫女子取下風衣保管，事後也通過聯絡資訊的電話聯繫上女子的丈夫，終於將風衣順利歸還，而女子丈夫也特地寫了感謝信給地鐵工作人員。事情曝光後，許多網友紛紛留言，表示看到了上班族的心酸，「可能是工作強度和壓力都很大，唉不容易。」、「上班族真的不容易！」、「為了生活不容易呀！」、「工作壓力山大啊，有人懂嗎？」、「有一絲絲心酸。」

而也有網友表示「金蟬脫殼！生命安全最重要！」、「對工作很有責任感，蠻好的。」、「遲到才扣多少錢？一件衣服多少錢？」、「想想還挺危險的。」、「風衣孤零零的會不會害怕？」、「很瀟灑的小姐姐。」