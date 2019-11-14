親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國民黨駁：吳敦義退十四、換吳斯懷、邱毅是子虛烏有

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

她風衣遭列車夾住使出「金蠶脫殼」 網友嘆「上班族的心酸」

2019-11-14 16:52聯合新聞網 綜合報導

大陸一位女子為了趕上班將被車門夾住的風衣留在車上，直接衝去上班。圖擷自澎湃新聞
大陸一位女子為了趕上班將被車門夾住的風衣留在車上，直接衝去上班。圖擷自澎湃新聞
分享

許多上班族會選擇捷運或地鐵作為通勤的交通工具，但上班人潮眾多，難免會擠到車門邊，這時就必須注意自己的衣物是否有被車門夾住，以免發生危險。大陸一位女子搭乘地鐵通勤時，因為依靠在車門邊導致風衣被夾在門縫中，等到她準備要下車時才發現衣服已經拔不出來，於是使出「金蠶脫殼」，將風衣獨留在列車上，自己則衝去趕上班，事情曝光後，許多網友紛紛回應，這就是上班族心酸的地方。

根據「澎湃新聞」報導，一位穿著米色風衣的女子10日在大陸武漢搭乘地鐵，由於她太過靠近側邊的車門，導致風衣被夾在門縫中，等到要下車時，女子才發現自己的衣物遭車門夾住，而列車開啟的車門剛好在對側，她使勁想將風衣拔出，但終究行不通，眼看就要錯過下車時間，面臨遲到的危機，她只好將衣物順手一脫留在車上，並快速衝出車門，匆匆告訴站務人員自己的聯絡方式，接著就趕去上班。

幸運的是女子所待的車廂中剛好有一位站務人員，他在列車到達終點站前就幫女子取下風衣保管，事後也通過聯絡資訊的電話聯繫上女子的丈夫，終於將風衣順利歸還，而女子丈夫也特地寫了感謝信給地鐵工作人員。事情曝光後，許多網友紛紛留言，表示看到了上班族的心酸，「可能是工作強度和壓力都很大，唉不容易。」、「上班族真的不容易！」、「為了生活不容易呀！」、「工作壓力山大啊，有人懂嗎？」、「有一絲絲心酸。」

而也有網友表示「金蟬脫殼！生命安全最重要！」、「對工作很有責任感，蠻好的。」、「遲到才扣多少錢？一件衣服多少錢？」、「想想還挺危險的。」、「風衣孤零零的會不會害怕？」、「很瀟灑的小姐姐。」

上班族列車捷運

相關新聞

土豪婚禮超狂！為博老婆一笑 他包直升機灑下鮮花紅包雨

2019-11-14 16:56

湖北殺人犯落網… 衣服印著「無惡不作」

2019-11-14 13:02

1文2000字捧走徵文特獎50萬 湖南作協副主席被挑50錯

2019-11-14 13:01

多次性侵未成年學生 1女懷孕流產 濟南校長判刑12年

2019-11-14 12:39

好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25

借20元買菸沒還 男子被咬掉耳朵

2019-11-13 15:46

影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49

民宿平台騙很大 地址亂寫、照片不符、廁所也造假

2019-11-13 13:42

牛！ 北京68歲硬核大媽 連2屆健身冠軍

2019-11-13 13:40

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

騰格里沙漠 驚現12萬平米汙染…20天清出4萬噸造紙黑液

2019-11-12 13:35

父姓劉母姓李 男大生取名「春秋戰國」登熱搜

2019-11-12 13:34

繼周杰倫賣奶茶 林俊杰上海開咖啡店

2019-11-12 13:34

高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最底價

2019-11-11 18:07

狒狒上淘寶幫忙買 清空養育員購物車

2019-11-11 17:31

雙11拚KPI 母雞踩「軍令狀」衝百萬蛋

2019-11-11 17:29

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30
看更多

熱門文章

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

2019-11-13 19:03

反送中大學校園成戰場 華航今晚緊急載81名台生返台

2019-11-13 18:10

聽聽香港市民怎麼說：「我們都心碎了」

2019-11-13 19:06

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

2019-11-14 10:22

影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台

2019-11-14 02:46

香港政府高層深夜舉行緊急會議

2019-11-13 23:03

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23

台生急撤！香港理工大學等多所學校台生也陸續回台

2019-11-13 18:54

港府官員稱：情勢急轉直下 香港陷無政府狀態

2019-11-14 15:12

港警朝理大射催淚彈 反遭箭襲

2019-11-14 09:56

中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43

抗爭升溫 香港中文大學宣布：本學期即時結束

2019-11-13 19:16

香港大學校園成戰場 返台生難忘驚魂夜餘悸猶存

2019-11-13 23:55

獨／被指神隱 港城大校長郭位：團隊6月起密切關注事態

2019-11-14 13:47

反送中情勢升溫 旅港台籍學生驚恐返台

2019-11-13 22:26

香港教育局宣布 全港學校明天至周日繼續停課

2019-11-14 12:00

香港中大擬提前結束本學期 浸大即起停課

2019-11-13 18:18

在港台生受教權受影響 交大、清大應援

2019-11-13 23:49

警署遇襲射催淚彈驅散 警疑擊中15歲少年頭破血流未脫險境

2019-11-14 07:28

現在港台生1021人 今明二日逾280人返台

2019-11-13 21:42

香港暴力升級 BBC：港府正把政治問題變成社會問題

2019-11-13 18:15

15歲少年疑中催淚彈命危 叔叔：為何警察要射頭？

2019-11-14 10:37

裝甲車開路 港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

港警闖校園 漢學家白傑明：北京無能港府愚笨

2019-11-14 08:42

中大學生會長申禁警擅闖校園 法官拒批准禁制令

2019-11-13 21:58

港澳辦主任張曉明臨時取消赴港 傳北京對港有新部署

2019-11-13 21:33

影／香港示威者武力升級 弓箭標槍阻港警入校園

2019-11-14 15:23

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

陸官媒警告香港自我修正時間無多

2019-11-14 09:11

撤離香港 中文大學台灣學生：還會再回來

2019-11-13 19:54

傳武警將進入校園台生急撤 過程「就像戰爭逃難」

2019-11-14 13:56

持續騷亂港人恐慌加劇 超市食品遭搶購一空

2019-11-14 10:01

會有小六四？港評論家憂：示威年輕人結局可能很悲慘

2019-11-13 18:10

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

香港暴力惡化 港學者預測：習近平將收緊管控

2019-11-13 18:11

好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25

阿里巴巴在港上市 准了

2019-11-13 23:28

港警旺角舉黑旗驅散民眾 電箱起火爆炸

2019-11-13 22:11

反示威人士持棍圍毆黑衣人 有女子疑被捉走

2019-11-14 13:07

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top