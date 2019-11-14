土豪婚禮超狂！為博老婆一笑 他包直升機灑下鮮花紅包雨

2019-11-14 16:56 香港01 記者安祖娜／報導



重慶一名新郎為給太太驚喜，花錢包了一輛直升機於婚禮場地上空撒下鮮花及紅包。圖取自／搜狐新聞圖片 分享 facebook

為了營造難忘婚禮，不少新人都不惜大灑金錢，留下珍貴回憶。內地重慶日前就有一名新郎，為了搏得新婚妻子一笑，花錢僱用一輛直升機到婚禮場地上空撒下鮮花及紅包，浮跨舉動令不少賓客目瞪口呆，形容是「土豪婚禮」。

該婚禮本月初於重慶墊江縣一農村舉行，儀式進行期間，正當一對新人站於會場前接受賓客祝福時，場地上空突然出現一輛直升機，接着天空就灑下鮮花及紅包，彷彿下雨一樣，非常壯觀。賓客看到這個場面都感到驚訝，即時拿出手機拍片紀錄，亦有人趕緊執拾從天而降的紅包，甚是興奮。

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原來這「大陣仗」安排是張姓新郎精心為妻子預備的驚喜，他為了這場鮮花利市雨，數個月前已開始籌備，包括申請空域航線等。新郎說，妻子是一名空姐，自己的興趣亦是駕駛定翼機，故希望於婚禮加入一個與飛行有關的環節，讓兩人的大日子留下特別回憶。

而王姓新娘事後亦表示，對於丈夫準備的驚喜感到難以置信，她倚在丈夫的肩膀上，甜蜜地指老公於婚禮前的一周非常忙碌，「他早上七點多就走了，有時候回來都凌晨兩三點了」，沒想到竟是為了準備這項特別安排。而新郎亦繼續「放閃」，承諾日後條件許可的話，希望有機會親自駕飛機為太太撒花。

王姓新娘事後表示，對於丈夫準備的驚喜感到難以置信。圖取自／搜狐新聞圖片 分享 facebook

賓客看到這個場面都感到驚訝，即時拿出手機拍片紀錄，亦有人趕緊執拾從天而降的紅包。圖取自／搜狐新聞圖片 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》