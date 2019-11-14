1文2000字捧走徵文特獎50萬 湖南作協副主席被挑50錯

2019-11-14 13:01 世界日報 北京14日電



一位網友還撰文指出《十三村記》除了結構上的問題，文章的語法錯誤、用詞不妥和標點符號不當至少有50處，並對其逐句批改。 (取材自百度百科) 分享 facebook

湖南一家企業日前發起有獎徵文活動，特等獎獎金高達50萬元（人民幣，下同，約7.1萬美元），最終，湖南作協副主席、作家馬笑泉憑作品《十三村記》拿走特等獎；不過，文章一公開，就被網友挑出了50處「硬傷」（嚴重錯誤），另外，除了特等獎外，其後的一等獎只有5000元，也引發爭議。

中新網報導，這個「50萬大獎徵一文」是由湖南省十三村食品有限公司舉辦「我與十三村的故事」徵文活動，主要是要徵求「十三村」品牌之間的難忘經歷、講述生活中真實、有趣、感人的小故事。獲得首獎的《十三村記》作者馬笑泉現為中國作家協會會員、湖南省作家協會副主席。

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報導稱，這篇特等獎文章一公開立即在網路上引發熱議，不少網友表示，《十三村記》文白夾雜、語句也不太通順，達不到拿50萬大獎水平；有的網友關注角度十分「清奇」，表示「這要是寫幾篇，房子都不愁了」，也有人指出，這樣的徵文比賽，身為作協領導，應該不參加以示「避嫌」。

一位網友還撰文指出《十三村記》除了結構上的問題，文章的語法錯誤、用詞不妥和標點符號不當至少有50處，並對其逐句批改。

面對「文章真值50萬嗎」的疑問，馬笑泉說，《十三村記》不到2000字，花了3天時間，耗費了他20多年的功力修為。他拿出隨身攜帶的《唐宋八大家文集》，讀了一段歐陽修的語句：「文章如精金美玉，市有定價，非人所能以口舌定貴賤也。」

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據報導，網友質疑這項徵文是「炒作」，十三村食品創始人李國武無奈地表示，自己辦活動的初心是好的，沒想到會有各種各樣爭論的聲音，明年真的要考慮是否還要繼續舉辦了。