多次性侵未成年學生 1女懷孕流產 濟南校長判刑12年
2019-11-14 12:39世界日報 北京14日電
濟南萊蕪一學校前呂姓校長利用特殊身分，多次脅迫未成年女學生在教師宿舍內發生性關係，案發後，警方在呂男辦公桌搜出激情液及及避孕套，日前濟南中院二審宣判，判處呂男12年徒刑。
濟南時報報導，呂男利用其校長特殊身分，通過多種聯繫方式與未成年女學生小A聯繫，以對其關心，還曾在網上說，讓其拍私密部位照片發給他，假日接到呂男的電話被騙返校，在教師宿舍裡遭到性侵。
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對被性侵害的事情，小A不敢跟家裡和其他人說，害怕丟人，害怕退學了5000多元學費退不回來，不給發畢業證，害怕父母擔心，也害怕呂男找其麻煩。
另據報導，2013年，呂男以帶領女學生小C外出招生，誘騙小C至賓館，以暴力、脅迫手段強行發生性關係。之後在學校宿舍內多次強行與小C發生性關係。小C作證時痛陳，多次被性侵，但出於害怕，一直選擇隱忍，甚至懷孕流產。
案發後，萊蕪警方在呂男校內辦公室辦公桌下的抽屜裡發現女士激情液一瓶，在辦公室套間內的單人床下發現了三只避孕套，在床墊下發現早孕檢測試條一個。
濟南中院認為呂男是教育人員，多次對未成年實施姦淫，情節重大，判決呂男犯強姦罪，判處有期徒刑12年。
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