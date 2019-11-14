親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸追星多失控？她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

美中貿易戰破冰？川普演說顯示協議陷入僵局

湖北殺人犯落網… 衣服印著「無惡不作」

2019-11-14 13:02世界日報 北京14日電

嫌疑人落網時衣服上竟印著「無惡不作」。 (取材自楚天都市報)
嫌疑人落網時衣服上竟印著「無惡不作」。 (取材自楚天都市報)
分享

12年前，湖北武昌一名男子被人當街追砍身亡，案件一直無法偵破。直到今年，警方找到突破口，將當年涉案的七名嫌疑人全部抓獲，其中一名嫌疑人落網時，身上衣服上竟然印著「無惡不作」。

楚天都市報報導，這是一起經濟糾紛引發的買兇報復事件，一名盛姓中年男子在武昌彭劉楊西路大膠巷被人砍傷，倒在血泊之中，盛男因失血過多搶救無效死亡。由於案發在深夜，目擊者少，又沒有視頻監控，無法確定嫌疑人的相關特徵，案件一時陷入僵局。

事隔12年，公安部日前在全國命案積案痕跡物證比對專項行動中發現，一名男子其生物痕跡與當時命案現場遺留的痕跡高度吻合，警率先抓人並讓他供出同夥。警方連夜行動布控，藉物業的名義敲開房門，將躺在床上的嫌疑人之一的劉姓男子抓獲。讓人啼笑皆非的是，當時劉男正穿著一件印著「無惡不作」字樣的T恤衫。

劉男被抓後稱：「有時候會騙自己，那件事壓根沒發生過，但當警察來抓我的時候，內心卻感覺很放鬆。」

命案警察公安

相關新聞

1文2000字捧走徵文特獎50萬 湖南作協副主席被挑50錯

2019-11-14 13:01

多次性侵未成年學生 1女懷孕流產 濟南校長判刑12年

2019-11-14 12:39

好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25

借20元買菸沒還 男子被咬掉耳朵

2019-11-13 15:46

影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49

民宿平台騙很大 地址亂寫、照片不符、廁所也造假

2019-11-13 13:42

牛！ 北京68歲硬核大媽 連2屆健身冠軍

2019-11-13 13:40

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

騰格里沙漠 驚現12萬平米汙染…20天清出4萬噸造紙黑液

2019-11-12 13:35

父姓劉母姓李 男大生取名「春秋戰國」登熱搜

2019-11-12 13:34

繼周杰倫賣奶茶 林俊杰上海開咖啡店

2019-11-12 13:34

高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最底價

2019-11-11 18:07

狒狒上淘寶幫忙買 清空養育員購物車

2019-11-11 17:31

雙11拚KPI 母雞踩「軍令狀」衝百萬蛋

2019-11-11 17:29

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

收工好開心！57歲工地大叔蹦跳走紅 網友卻看到哭

2019-11-09 19:05

兒患急性白血病 37歲媽一夜白頭被人叫「奶奶」

2019-11-09 18:42
看更多

熱門文章

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

2019-11-13 19:03

反送中大學校園成戰場 華航今晚緊急載81名台生返台

2019-11-13 18:10

聽聽香港市民怎麼說：「我們都心碎了」

2019-11-13 19:06

安全考量 香港教育局宣布14日全港停課

2019-11-13 14:46

影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台

2019-11-14 02:46

金融時報社論：港府已失去政權合法性

2019-11-13 14:57

反送中爆嚴重衝突 駐港代表處今晚助126港中大台生返國

2019-11-13 17:46

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

2019-11-14 10:22

香港政府高層深夜舉行緊急會議

2019-11-13 23:03

台生急撤！香港理工大學等多所學校台生也陸續回台

2019-11-13 18:54

港警朝理大射催淚彈 反遭箭襲

2019-11-14 09:56

抗爭升溫 香港中文大學宣布：本學期即時結束

2019-11-13 19:16

影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49

香港大學校園成戰場 返台生難忘驚魂夜餘悸猶存

2019-11-13 23:55

反送中情勢升溫 旅港台籍學生驚恐返台

2019-11-13 22:26

香港中大擬提前結束本學期 浸大即起停課

2019-11-13 18:18

港大學烽火連天 台灣學生號召連署譴責港警武力行為

2019-11-13 16:35

現在港台生1021人 今明二日逾280人返台

2019-11-13 21:42

警署遇襲射催淚彈驅散 警疑擊中15歲少年頭破血流未脫險境

2019-11-14 07:28

香港暴力升級 BBC：港府正把政治問題變成社會問題

2019-11-13 18:15

裝甲車開路 港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

在港台生受教權受影響 交大、清大應援

2019-11-13 23:49

中大學生會長申禁警擅闖校園 法官拒批准禁制令

2019-11-13 21:58

港澳辦主任張曉明臨時取消赴港 傳北京對港有新部署

2019-11-13 21:33

港警闖校園 漢學家白傑明：北京無能港府愚笨

2019-11-14 08:42

15歲少年疑中催淚彈命危 叔叔：為何警察要射頭？

2019-11-14 10:37

香港教育局宣布 全港學校明天至周日繼續停課

2019-11-14 12:00

陸官媒警告香港自我修正時間無多

2019-11-14 09:11

持續騷亂港人恐慌加劇 超市食品遭搶購一空

2019-11-14 10:01

會有小六四？港評論家憂：示威年輕人結局可能很悲慘

2019-11-13 18:10

撤離香港 中文大學台灣學生：還會再回來

2019-11-13 19:54

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

港中大衝突升級 陸委會應要求協助台生返台

2019-11-13 17:19

香港暴力惡化 港學者預測：習近平將收緊管控

2019-11-13 18:11

流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園

2019-11-13 14:53

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25

【大三罷】港醫管局：今天有48人送醫院 2人危殆

2019-11-13 19:29

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20

港警：中大校園成為兵工廠

2019-11-13 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top