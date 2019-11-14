湖北殺人犯落網… 衣服印著「無惡不作」
2019-11-14 13:02世界日報 北京14日電
12年前，湖北武昌一名男子被人當街追砍身亡，案件一直無法偵破。直到今年，警方找到突破口，將當年涉案的七名嫌疑人全部抓獲，其中一名嫌疑人落網時，身上衣服上竟然印著「無惡不作」。
楚天都市報報導，這是一起經濟糾紛引發的買兇報復事件，一名盛姓中年男子在武昌彭劉楊西路大膠巷被人砍傷，倒在血泊之中，盛男因失血過多搶救無效死亡。由於案發在深夜，目擊者少，又沒有視頻監控，無法確定嫌疑人的相關特徵，案件一時陷入僵局。
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事隔12年，公安部日前在全國命案積案痕跡物證比對專項行動中發現，一名男子其生物痕跡與當時命案現場遺留的痕跡高度吻合，警率先抓人並讓他供出同夥。警方連夜行動布控，藉物業的名義敲開房門，將躺在床上的嫌疑人之一的劉姓男子抓獲。讓人啼笑皆非的是，當時劉男正穿著一件印著「無惡不作」字樣的T恤衫。
劉男被抓後稱：「有時候會騙自己，那件事壓根沒發生過，但當警察來抓我的時候，內心卻感覺很放鬆。」
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