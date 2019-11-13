好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25 香港01 記者卓柏安／報導



以為被示愛的女生，在現場出現時，表情有點害羞，不時掩面微笑。（梨視頻片段截圖） 分享 facebook 被人公開示愛本是喜事，但最終才知只是同名大烏龍，那比單身更慘。湖南近日發生史上最烏龍告白事件，有男生到心儀女生宿舍點了心形蠟燭當眾求愛，眾人幫忙呼喚女生的名字，沒料出來的卻非男生的女神，一問才發現根本搞錯宿舍，宿舍內剛好有同名住客，旁觀者笑稱太有緣份，叫事件中的男女主角索性在一起好了。

這件烏龍求愛事發生在湖南懷化學院西校區，周日有有男生在女生宿舍樓下放置了心形蠟燭手持一束花準備示愛，路過的學生遇到難得的熱鬧即時圍觀，男生在樓下高呼女神名字足足20分鐘，終於女主角現身，獲全場熱烈歡呼。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

男生在地上燃點蠟燭，組成一個心形，狀甚浪漫。（梨視頻片段截圖） 分享 facebook

沒想到最尷尬一刻竟然出現，女生尷尬掩臉微笑，突然爆出一句「我不認識他」，男生也似乎發現不妥，轉身問同行兄弟意見。男女主角互看，驚覺大家根本不認識對方，一下子都不知應如何處理，旁邊看熱鬧的舍管姨姨也一臉「黑人問號」，沒辦法下兩人即時溝通，才發現原來示愛男去錯地方了，女神應住在東校區，而不幸的是在西校區宿舍，剛好有女生與女神同名，才出現了這個超尷尬情況。

獲知只是誤會，女生也忍不住掩臉笑着回去，有旁人搞笑稱兩人這麼有緣份，不如在一起算了。有知情者稱後來才知男生並不在那學校就讀，故搞不清楚地方，據悉他與其女神應是網上交往，沒料鼓起勇氣示愛落得如此搞笑下場，惟學生們都稱看到別人這樣告白仍覺得浪漫，祝願男子最終也能成功追到女神。

舍管姨姨在現場目擊整個示愛過程，當知道女生並不認識男生時，表情十分詫異，極為搶鏡。（梨視頻片段截圖） 分享 facebook

延伸閱讀：

朋友價值觀不同卻愛高談闊論 網民教 7 招擊退「煩膠」

印女童求剩飯照瘋傳 獲助入學安然食飽飯 現滿足笑容觸動人心

文章授權轉載自《香港01》