借20元買菸沒還 男子被咬掉耳朵

2019-11-13 15:46 世界日報 中國新聞組／上海13日電



杭州下沙一工業園區11日發生鬥毆案，一男子向同事借了20元買菸，一年多來都未歸還，債主討債不成，兩人打了起來，該男子被咬掉一半耳朵，血流如注後報警處理。

都市快報報導，下沙派出所9日接申姓男子報警稱，被同事毆打並致左耳流血受傷。初步了解，報警人申男與楊姓男子是前同事關係，都在下沙一工業園區上班。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

申男2018年向楊男借了20元，並許諾馬上還錢，但過了一年，楊男通過微信催促申男還錢，申男不但推脫還辱罵楊男，最後連信息都不回。

楊男9日得知申男在錦陽人力宿舍，隨手拿根鋼管，一見到便往他身上打，申男搶過鋼管回擊楊男，雙方互毆；稍後申男發現手機在打架中損壞，便要求楊男賠償，楊男氣道，「你欠老子的20元都還沒還，竟開口要我先賠償，反了反了！」

報導稱，申男一聽，火氣也上來，用牙齒使勁咬住楊男左耳，楊男不甘示弱，反壓住申男的頭，也用牙齒撕咬申男的左耳，雙方耳朵都流下了一攤血，體力透支後，終於停歇了下來。劇痛之下，兩個人發現自己的左耳都被對方咬掉了一塊。氣不過的申男馬上報了警。目前，兩人都在醫院治療，案件正在進一步辦理中。