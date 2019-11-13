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影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49聯合新聞網 綜合報導

大陸濟南的一家化妝品公司為了給優秀員工獎勵，女總裁與高階主管親自下跪幫他們洗腳。...
大陸濟南的一家化妝品公司為了給優秀員工獎勵，女總裁與高階主管親自下跪幫他們洗腳。圖擷自Youtube
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公司為了獎勵員工一年的努力，幾乎都會舉辦尾牙給員工，或是發放獎金、抽大獎等讓員工能在之後繼續為公司效力。近期有段影片在網路上瘋傳，只見影片中的女總裁為了獎勵公司的優秀員工，眾目睽睽之下在一排員工面前下跪，並帶著另一位高階主管一起幫員工做「洗腳」，讓許多網友都看傻眼，直呼這個獎勵不行。

根據「sky娛樂」網站報導，這是大陸濟南一間化妝品公司，當天該公司召開了股東大會，但現場出現的這一幕卻讓所有人看傻眼，而該場景的影片也遭人PO上網路，只見影片中一排優秀員工坐在台上，而公司的女總裁和高階主管在員工的面前開始脫下高跟鞋跪下，一個個幫他們撩起褲管洗腳，作為鼓勵員工的獎品，而台下則是靜默一片。

對此，許多網友表示相當傻眼，認為女總裁與其幫員工洗腳，不如發獎金或年終給他們，「不如漲漲工資。」、「跑偏的企業文化不值得提倡，直接加工資多實際。」、「尊嚴可以踐踏，就是別跟我提發獎金的事，哈哈。」、「真的獎勵員工，給升值、加薪、多發獎金…都比這個餿點子強。」、「這獎勵我不行，分紅或休假才實際。」

事實上，這並非第一次有老闆用「洗腳」方式作為員工的獎勵，深圳某間養生會館老闆在2017年的年會上就曾帶領管理層跪下來幫優秀員工洗腳，由於該公司本身就提供養生按摩，因此員工認為該獎勵並沒有什麼奇怪的地方，反而有不少人當場感動落淚。

化妝品按摩

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