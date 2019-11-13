民宿平台騙很大 地址亂寫、照片不符、廁所也造假
在中國，民宿如雨後春筍冒出，商機上看人民幣300億元（約43億美元），然而，網上模糊的房產證、空白的租賃合約、虛構的「房源」，甚至用公廁照片充當民宿洗手間也能過審核，龐大商機背後隱藏著危機。
財經國家周刊報導，國家信息中心分享經濟研究中心「中國共享住宿發展報告2019」顯示，2018年中國共享住宿市場交易額為165億元，從業人數超過400萬人。預計2020年線上共享住宿市場規模約300億元，每年保持雙位數成長。目前市場有7萬家度假民宿，卻有80%的房源是閒置狀態，顯然供過於求。
人民網報導，實際調查測試，記者在多家民宿平台虛構房源，登錄註冊，在四家平台通過審核。在美團民宿，記者上傳內頁模糊、信息無法識別的房產證圖片；在途家民宿，上傳四張空白房屋租賃合約；在木鳥民宿和Airbnb，在房源照片中提交公廁照片也通過。
民宿亂象層出不窮，地址造假、照片與真實屋況不符、價格暴漲等問題。一位南京遊客在小豬短租平台預訂的民宿電視機上發現針孔攝影機。北京網友小茜通過途家民宿預訂遼寧一間民宿，一家四口剛抵達準備入住時，卻被臨時通知，讓這家人改去3公里之外的小區，預訂的6樓也變成27樓，戶型也不一樣，深感受騙。
預訂民宿前，部分消費者會參考網路評價，但可靠嗎？有民宿社群平台表示，能在多家知名民宿平台「洗」評價：價格實惠、服務親切。公司有專門「洗白」團隊，人工點評。甚至有負評的民宿被下架一個月後，再度上線就能重新來過。
就房源註冊信息的真實性，各民宿平台都有相關「免責條款」。例如，途家民宿「途家網服務協議」規定，途家在線對相關資料的真實性、準確性無能力完整地驗證，並保證其真實性、完整性。
中國民宿業C2C模式仍占主導地位，平台方不持有房源，而是兩手牽著民宿主與房客，提供交易窗口等服務。還有一種B2C模式，託管房源提供住宿服務。近兩年，線上逐漸走到線下，多家C2C大型平台紛紛推出線下民宿，並意圖上市吸引更大資金進入。
尤其是在網紅爆款產品的刺激下，如抖音隨處可見網紅民宿的短片，中國綜藝節目如《親愛的客棧》、《漂亮的房子》等都以民宿為主體。《親愛的客棧》中女星劉濤住過的房間，價位飆升到每晚人民幣3000元，無論民宿本身品質有沒有提升，資本方都想複製連鎖利益最大化。
民宿業市場大空間，過熱一是資本太衝動，另一個就是地方政府太盲目，中央打造鄉村振興，民宿很快就能看到改變，讓地方政府頭腦發熱，導致民宿進入惡性競爭，行業就爛掉了。
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