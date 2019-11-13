民宿平台騙很大 地址亂寫、照片不符、廁所也造假

2019-11-13 13:42 世界日報 北京13日電



廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機 (芒果TV截圖) 分享 facebook

在中國，民宿如雨後春筍冒出，商機上看人民幣300億元（約43億美元），然而，網上模糊的房產證、空白的租賃合約、虛構的「房源」，甚至用公廁照片充當民宿洗手間也能過審核，龐大商機背後隱藏著危機。

財經國家周刊報導，國家信息中心分享經濟研究中心「中國共享住宿發展報告2019」顯示，2018年中國共享住宿市場交易額為165億元，從業人數超過400萬人。預計2020年線上共享住宿市場規模約300億元，每年保持雙位數成長。目前市場有7萬家度假民宿，卻有80%的房源是閒置狀態，顯然供過於求。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

人民網報導，實際調查測試，記者在多家民宿平台虛構房源，登錄註冊，在四家平台通過審核。在美團民宿，記者上傳內頁模糊、信息無法識別的房產證圖片；在途家民宿，上傳四張空白房屋租賃合約；在木鳥民宿和Airbnb，在房源照片中提交公廁照片也通過。

民宿亂象層出不窮，地址造假、照片與真實屋況不符、價格暴漲等問題。一位南京遊客在小豬短租平台預訂的民宿電視機上發現針孔攝影機。北京網友小茜通過途家民宿預訂遼寧一間民宿，一家四口剛抵達準備入住時，卻被臨時通知，讓這家人改去3公里之外的小區，預訂的6樓也變成27樓，戶型也不一樣，深感受騙。

預訂民宿前，部分消費者會參考網路評價，但可靠嗎？有民宿社群平台表示，能在多家知名民宿平台「洗」評價：價格實惠、服務親切。公司有專門「洗白」團隊，人工點評。甚至有負評的民宿被下架一個月後，再度上線就能重新來過。

就房源註冊信息的真實性，各民宿平台都有相關「免責條款」。例如，途家民宿「途家網服務協議」規定，途家在線對相關資料的真實性、準確性無能力完整地驗證，並保證其真實性、完整性。

中國民宿業C2C模式仍占主導地位，平台方不持有房源，而是兩手牽著民宿主與房客，提供交易窗口等服務。還有一種B2C模式，託管房源提供住宿服務。近兩年，線上逐漸走到線下，多家C2C大型平台紛紛推出線下民宿，並意圖上市吸引更大資金進入。

尤其是在網紅爆款產品的刺激下，如抖音隨處可見網紅民宿的短片，中國綜藝節目如《親愛的客棧》、《漂亮的房子》等都以民宿為主體。《親愛的客棧》中女星劉濤住過的房間，價位飆升到每晚人民幣3000元，無論民宿本身品質有沒有提升，資本方都想複製連鎖利益最大化。

民宿業市場大空間，過熱一是資本太衝動，另一個就是地方政府太盲目，中央打造鄉村振興，民宿很快就能看到改變，讓地方政府頭腦發熱，導致民宿進入惡性競爭，行業就爛掉了。