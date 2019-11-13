牛！ 北京68歲硬核大媽 連2屆健身冠軍

2019-11-13 13:40 世界日報 北京13日電



68歲硬核大媽成健身達人，連獲兩屆健身冠軍。 (視頻截圖) 分享 facebook

北京一名「硬核大媽」近日走紅網路。崔陽錦今年68歲，有別於一般老年人散步、打太極健身，她更喜歡在健身房裡與年輕人比耐力、拚肌肉、舉重等。她不僅連獲兩屆CrossFit健身比賽冠軍，還立志要考下健身教練資格證，指導老年人健身。

北京晚報報導，在健身館裡，崔陽錦身穿一套緊身運動衣，身姿挺拔、精神抖擻，胳膊和腿部緊繃的肌肉線條十分明顯。

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划船800米、硬拉（硬舉）40公斤、抓舉15公斤、螃蟹步10米、肩部俯臥撐15個、肩部引體向上15個…崔陽錦在不同健身器械之間轉換，體力一點也不輸年輕人。

「硬核大媽，太牛了」「這勁頭，哪看得出是60多歲的老太太！」崔陽錦的耐力，讓在場年輕人都自歎不如。

「誰說老太太只能坐在家看電視？健身可不是年輕人的專利！」崔陽錦說，在走上健身之路以前，她和許多老太太一樣，沒什麼興趣愛好，每天在家收拾屋子、織織毛衣。因患有腰椎間盤突出症，她時常感覺腰疼腿麻，就連下蹲都很費勁，也不願意走出家門。

崔陽錦的兒子勸她一起去健身房鍛鍊，並像教練一樣嚴格，逼著母親繼續堅持。

在崔陽錦看來，健身帶給她更大的收穫是心態上的變化，「我覺得越活越年輕，什麼新鮮事物都想挑戰一下。」

如今，在CrossFit健身圈提起崔陽錦，許多人都佩服不已。去年2月，在一場CrossFit全球公開賽上，崔陽錦以半個小時完成全流程8個動作的絕佳表現，贏得亞洲區59歲以上年齡組的冠軍。今年，她再度獲得CrossFit比賽中國區60歲以上年齡組的冠軍，讓她成為健身圈裡的紅人。

對於未來，崔陽錦說，她打算考健身教練資格證，帶更多老年人一起玩。為了這個目標，今年4月，崔陽錦專程遠赴南韓，系統地學習健身知識。