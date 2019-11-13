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自拍「欄」不住？ 女大生華山墜崖亡 景區先撇責後賠償

2019-11-13 13:45世界日報 北京13日電

來源：YouTube

湖南一名鄧姓女大生，日前到陝西華陰市華山景區遊玩時，仰身自拍失去重心，因而墜落山谷身亡。家屬質疑景區護欄太低，才會導致鄭女發生意外，認為景區應負全部責任。但華山景區反駁，稱園區已做好保護義務，認定沒有責任。家屬質疑景區卸責引發關注後，女生母親及華山景區12日證實，雙方已達賠償協議，景區承擔一半責任，願給予賠償。

女大生自拍墜山谷，園區回應：我沒有責任。 (取材自微博)
女大生自拍墜山谷，園區回應：我沒有責任。 (取材自微博)
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聯合新聞網綜合媒體報導，10月30日鄭女到華山景區遊覽期間，不斷自拍並上傳社交媒體，當她到了西峰觀景台時，因以仰角自拍失去重心，不慎翻落2000多公尺高的山谷身亡。當天早上鄭女時不時就與親友視訊通話，直到下午突然失去音訊，親友報警求助才得知此噩耗。

現場照片顯示，華山景區懸崖邊僅有低矮的護欄，高度不及成人身高的一半。家屬質疑園區的安全管理出問題，鄭女消失後也未及時派人尋找，直到第二天才發現遺體，認為園區必須負起全責。

護欄太低？女大生自拍墜山谷 (取材自微信)
護欄太低？女大生自拍墜山谷 (取材自微信)
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然園方反駁，表示現場都有工作人員提醒遊客，並且有告示牌警示，已經盡到保護義務。雙方並就事件進行協商，直至12日下午，景區同意承擔一半責任，願給予賠償。

自拍北京

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