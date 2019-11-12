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12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04香港01 記者李納德／報導

海中生物千奇百趣，就連見慣風浪的漁民，都不時大開眼界。最近有漁民在浙江省象山縣出海捕魚時，就意外捕獲一條長達3米、重約200公斤的巨型怪魚，其背部有類似電線管的長條型部位，口上有4條觸鬚，經專家查證後，發現原來是一級國家保護動物「中華鱘」，最終該漁民將牠放生大海。

發現「中華鱘」的船長表示，上周四（7日）早上約8時捕獲一條巨型怪魚，其身長3米、重約200公斤，他們將怪魚放在舢板時，還活躍地亂跳，「可能剛進入漁網就被誤捕上來」船長跟船員討論後，認為怪魚外型太不尋常，其頭部呈三角形，口前有4條觸鬚，背部還有一條類似電線管的長條型部位，便拍下照片向縣水利及漁業相關人員查詢。

經浙江省海洋水產研究所相關專家鑑定後，發現這名「不速之客」竟是極珍貴國寶，是野生「中華鱘」，而且身體狀況非常良好，被撈起時沒有表面損傷，最後船長便馬上放生。「中華鱘」為國家一級保護動物，最早出現出現於2億3千萬年前，被稱為活化石之一，更是地球上最古老的脊椎動物之一，極具重要學術研究價值，現時主要分佈於中國長江乾流金沙江以下至入海河口，其他水系如贛江、錢塘江等偶有出現。

漁民撈起中華鱘後，發現其狀況非常良好，表面未見有損傷。圖／取自微博
漁民撈起中華鱘後，發現其狀況非常良好，表面未見有損傷。圖／取自微博
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捕獲的中華鱘長3米，重約200公斤。圖／取自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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