父姓劉母姓李 男大生取名「春秋戰國」登熱搜

2019-11-12 13:34 世界日報 北京12日電



影片來源：YouTube

湖北武漢科技大學國際學院機械工程專業一年級新生，雖然父親姓劉、母親姓李，但他卻名叫「春秋戰國」，因為這獨特名字而成了網絡紅人；其相關話題登上微博熱搜榜後，至今已錄得逾2.1億次點擊率。

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜 (取材財梨視頻) 分享 facebook

香港01報導，「春秋戰國」說，這名字的由來與父親喜愛歷史有關，而他是先有名字後有姓氏，父母在他還未出世時已決定若是女生就取名「絲竹」，男生則叫「戰國」，「我原本應該叫『劉戰國』，但他（父親）後來改了主意，把我的姓改成了『春秋』。爸爸說，春秋、戰國時代是百家爭鳴、思想迸發的時代，所以將這個名字賦予了我。」

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據報導，由於名字特別，「春秋戰國」遇過不少麻煩事，例如試過在高考後與同學到餐廳用膳，本來只要出示准考證便可享有折扣，惟當他拿出准考證，卻被侍應認為名字太怪，以為是偽造的而不給予折扣；升上大學後，他加入一些微信群，但人人都以為「春秋戰國」是網名，紛紛要求報上實名，令他要大費唇舌解釋。然而，「春秋戰國」坦言很喜歡這個姓名，更因此而結識許多志趣相投的朋友。他說，要把自己的姓氏傳下去，未來有孩子的話會考慮取名為「春秋謹」。

最高人民法院表示，出於「法不溯及既往原則」，春秋戰國的姓名依然可以使用，但日後他還想為自己的子女造一個姓就很難了。