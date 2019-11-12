騰格里沙漠 驚現12萬平米汙染…20天清出4萬噸造紙黑液

2019-11-12 13:35 世界日報 北京12日電



影片來源：YouTube

騰格里沙漠再現汙染，總面積約12萬平方米。汙染物為原寧夏美利紙業集團公司紙漿生產線早期產生的廢棄物。目前經過20天清汙作業，已挖出汙染物約4.2萬餘噸，均被裝袋封存，待屬性鑑定結果明確後採取相應處置措施，據了解，這段排汙被隱瞞長達20年之久。寧夏中衛市生態環境局已對涉嫌環境違法行為寧夏美利紙業集團環保節能有限公司進行立案調查。

目前經過20天清汙作業，已挖出汙染物約4.2萬餘噸，均被裝袋封存。 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

澎湃新聞報導，汙染場地中的黑色黏稠狀物質係美利紙業在1998年至2004年期間製漿生產產生的造紙黑液。當時美利紙業由於沒有黑液回收系統，生產產生的造紙黑液委託美利環保公司處理。1998年到2002年美利環保公司將一部分黑液傾倒至美利林區；2002至2004年，美利紙業陸續建成了兩套黑液回收系統，其間由於黑液回收系統運行不穩定，也有部分黑液傾倒至美利林區；2004年之後利用黑液回收系統處置。2015年2月，美利紙業製漿生產線永久關閉，該公司再未產生過造紙黑液。

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目前經過20天清汙作業，已挖出汙染物約4.2萬餘噸，均被裝袋封存。 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

事件報導後，生態環境部工作組、寧夏生態環境廳工作組抵達中衛連夜趕赴現場調查紙黑液汙染問題並指導處置工作。經初步的取樣檢測數據判斷，汙染物尚未達到危險廢物標準，其毒性及對地下水水質的影響情況待進一步檢測。

據報導，美利紙業的排汙手段很是巧妙，這家廠址位於寧夏中衛市沙坡頭區中衛工業園的企業，將造紙黑液偷排到了遠離廠區16公里之外的騰格里沙漠邊緣，一個名叫了波堆的地名附近。這個區域屬於美利紙業的林區，但從行政區劃或者執法屬地而言，它已經位於內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗。於是，這段排汙被隱瞞長達20年之久。

北京博誠立新環境科技股份有限公司諮詢一部主管宋磊10月21日進駐汙染場地，開展檢測並出具了第三方指導意見。他表示，「我剛來這裡聞到的味道有點像農民漚肥的那種味兒」，汙染區域屬於騰格里沙漠邊緣的淺沙丘地帶，當年排汙時由於企業順地勢傾倒，導致汙染物厚度不一。

宋磊說：「這次的汙染場地中汙染物的來源主要是造紙廢液，沙土上層黏液含有造紙黑液中的木質素，長時間埋在這裡發酵。我們到場後取樣檢測，目前來看汙染場地水溶性鹽總量含量偏高，pH值偏高，總氮指標偏高，但總氮是肥力指標並不是汙染物指標。要等固體廢物屬性鑑別流程做完之後，作為第三方公司才會給出是否是危險廢物的結論。」

工商資料顯示，美利環保公司成立於1997年，位於中衛工業園，其法定代表人為馬小林。馬小林同時任高管的還有中冶美利漿紙有限公司董事，也曾在中冶美利雲產業投股份有限公司任職。

這些以「美利」冠名的企業在中衛當地的環保表現並不「美麗」。中衛市生態環境局的行政處罰公開信息顯示，2016年2月，美利雲曾擅自將廢水處理過程中產生的一般工業固廢物泥隨意堆放在中冶美利漿紙有限公司院內進行晾曬，晾曬場所未經環保行政主管部門批准且不符合國家環保標準，受到中衛市環保局的行政處罰，要求其立即停止違法行為，限期一個月內整改，並處以3萬元罰款。

因廢氣排放口氮氧化物長期嚴重超標，2015年12月，中衛市環保局對美利雲下達了行政處罰決定書並責令改正。但美利雲2016年第一季度廢氣排放口氮氧化物依然嚴重超標，有效日均數據超標率達80%以上。中衛市環保局2016年6月1日至9月1日，對該公司實施限產。

對於20年前發生的排汙事件，到底哪家公司該承擔責任，目前中衛市生態環境局已對美利環保公司進行立案調查，但其他以「美利」冠稱的公司幾經變更後是否還保留有當年排汙的原罪尚待官方的調查結論。