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高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最抵價

2019-11-11 18:07香港01 記者崔德興／報導

「雙11光棍節」的優惠活動甚多，如何達至「最抵價」，令不少消費者為之頭痛。（視覺...
「雙11光棍節」的優惠活動甚多，如何達至「最抵價」，令不少消費者為之頭痛。（視覺中國）
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今日是內地「雙11光棍節」購物日。截至早上10時4分49秒，「雙11」成交額達1682億元（人民幣‧下同），超過2017年天貓「雙11」全天交易額紀錄。

「雙11光棍節」的優惠活動甚多，如何達至「最抵價」，令不少消費者為之頭痛。在湖北武漢，就有一班高中生為母撰寫購物攻略，以函數模型計算「最抵價」。

「關注店鋪領取10元優惠券」、「分享鏈接給3個好友滿1000元減150元」、「紅包省錢卡可領30元」......類似的優惠，在「雙11光棍節」中多不勝數。武漢武鋼三中的一班高一學生，就用函數模型為媽媽購物建議，用所學知識應對商家的各種套路。

這個「雙11購物建議」，其實是數學老師王小寧為同學設置的作業。他認為，高考試卷中有大量取材於現實生活中的材料，要求學生會用數學的眼光觀察世界、思考世界、表現世界。「雙11」商家的各種優惠制度五花八門，正是學生體驗數學在生活中應用的大好時機。

這班同學們用列表法、圖像法、分段函數、抽象公式等多種形式，完成該項作業。比如，學生劉文歆將母親打算買的巧克力，按購買方式分為滿贈型、滿減型、返利型和散裝購買，算出不同的購買數量各自最為划算的購買方式，並提醒母親根據不同需求選擇合適的優惠方案。

學生金燦則表示，她為媽媽購物車內的百褶裙、手提包和羊毛圍巾3件商品做了詳細的購物方案，利用組合優惠方式，幫媽媽節省了幾百元。

不少同學設計優惠方案的同時，還附上一些個人建議：「滿×元返×元代金券是最大陷阱，會造成衝動消費，直接打折的方式更划算。」

延伸閱讀：

【雙11光棍節】1小時3分59秒成交額破1000億　較去年快43分鐘

【淘寶雙11】7招掃平貨攻略　平買氣炸鍋、迪士尼卡通精品

文章授權轉載自《香港01》

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