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雙11拚KPI 母雞踩「軍令狀」衝百萬蛋

2019-11-11 17:29世界日報 中國新聞組／上海11日電

雙11是中國最大的網路消費節，無數商家莫不摩拳擦掌要把貨品賣光。日前網路上一段「養雞場誓師大會」視頻引起網友的關注，只見成千上萬隻雞在空地上集結，在它們身後貼滿了「雙十一KPI：100萬顆雞蛋」等橫幅標語。網友笑道：「雞太難了，還得完成KPI。」

澎湃新聞報導，影片中，一隻身穿紅色戰袍的母雞腳下按著一張「軍令狀」，另一隻穿著披風的母雞精神抖擻地站在話筒前，旁白男子以戲謔的語氣，奉勸網友「不要吃太多雞蛋，這樣是對雞不好，它來不及下」，讓人忍俊不禁。

原來這是江蘇南通某養雞場參加天貓「雙11買菜日」活動，為天貓超市供應大量的新鮮雞蛋。雞場場長袁健表示，搞「誓師大會」是因為他們正處在完成100萬顆雞蛋任務的衝刺階段，給雞打打氣，是為了「讓每一隻雞都充滿戰鬥力」。

袁健坦言，「誓師大會」的視頻中，不論是雞的舞台設計還是下蛋過程的展示，都是為了讓觀眾感受到趣味性。他所講的「金句」，也是團隊針對雙十一活動策畫的結果。搞笑的影片也讓他們在活動開始的首日就湧進50萬客戶搶蛋。

養殖場只有五名員工，管理著3.5萬隻雞。由於場房偏僻，時間久了人會感到孤獨，因此這些雞也成了他們的朋友。袁健介紹，他們也為這些「戰鬥雞」取了名字，只有紅色斑點的雞名叫「蘇珊」，有白色斑點的叫「傑尼佛卡」，聲音響亮叫「歌唱家」。

除了別開生面的「誓師大會」，最讓網友驚奇的是養雞場強大的生產力。如何養殖3.5萬隻雞，每天生產約3萬顆雞蛋，月產100萬顆，也讓網友嘖嘖稱奇。

此外，鄭州的一位老闆則宣示，「雙十一不會讓大家『吃土』」。他給員工的雙十一福利是現在最搶手的豬肉，根據購物車的金額，最多的一名女生領到了一隻豬腿，最少的男生分到一條豬尾巴。網友說：「現在加購物車還來得及嗎？」

養雞場的影片中，一隻身穿紅色披風的母機身後貼了「雙十一KPI：100萬顆雞蛋」標...
養雞場的影片中，一隻身穿紅色披風的母機身後貼了「雙十一KPI：100萬顆雞蛋」標語。 圖／翻攝影片
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