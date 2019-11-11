狒狒上淘寶幫忙買 清空養育員購物車

2019-11-11 17:31 世界日報 中國新聞組／北京11日電



江蘇淹城野生動物世界一隻狒狒，在雙11前悄悄地幫養育員清空了購物車。 圖／取材自紫牛新聞 分享 facebook 江蘇淹城野生動物世界的養育員呂萌萌，平日負責照顧狒狒。沒想到，在雙11前她一不注意，居然讓狒狒悄悄地幫她清空了購物車，害她雙十一的優惠全部泡湯了。

綜合媒體報導，呂萌萌這兩天陸續收到了一些快遞包裹，打開一看，竟是自己雙十一想買的東西，但卻不是自己下單的。

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她回想下單那天，她在工作間照顧狒狒，「它有點餓，我去給它拿吃的時候，把手機落在這裡了，正好在淘寶購物的頁面上」。

當呂萌萌再次回到工作間拿起手機，發現已經多了好幾條訂單訊息，「看了下訂單時間和監控的時間一樣。」原來是狒狒已經幫她下單了。

呂萌萌分析，由於這隻狒狒是她從小帶到大的，大多數時間都待在一起，呂萌萌喜歡玩手機，也常和狒狒一起玩手機、逛淘寶，狒狒也看過她下訂單，或許在「耳濡目染、言傳身教之下，狒狒竟然也學會了購物」。

幸好購物車裡都是一些日常用品，錢不算多，呂萌萌就沒有退貨，只是遺憾沒到雙11，有些東西還享受不到優惠折扣。

至於狒狒如何破解手機密碼的？據了解，是因為呂萌萌開通了「小額免密支付」的功能，這才讓狒狒「有機可乘」。