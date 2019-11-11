親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51聯合新聞網 綜合報導

資優生讀書計畫一出，網友嚇傻。圖片來源／ 微博
資優生讀書計畫一出，網友嚇傻。圖片來源／ 微博
分享

學生時期，為求得好成績，許多人會寫讀書計劃表按表操課，北京清華大學上月發出一篇學生的讀書計畫表，表單中看到學生早上六點起床，便一直溫書到凌晨一點，十分的用功，也讓網友敬佩表示，這就是與學霸的差距。

北京清華大學上月舉辦「清華大學優良學風檔案史料展」，並在微博發出一篇清華大學學生的讀書計畫表，而計畫表中密密麻麻的文字記錄著學生滿滿的生活作息和讀書計畫。其中，讓人驚訝的是，學生早上六點起床後，只花40分鐘的時間吃早餐與盥洗，接下來便開始溫習課程，直到凌晨一點，日程相當緊湊。

而文章一出，也引起眾多網友討論，「太強了，比你優秀的人比你還努力」、「學霸果然是學霸」、「好強，永遠都是比你優秀的人比你努力」、「這可能就是與學霸的區別吧」，但也有人指出，「寫計畫不難，難的是執行計畫」。

資優生讀書計畫一出，網友嚇傻。圖片來源／ 微博
資優生讀書計畫一出，網友嚇傻。圖片來源／ 微博
分享

清華大學學霸北京

相關新聞

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

收工好開心！57歲工地大叔蹦跳走紅 網友卻看到哭

2019-11-09 19:05

兒患急性白血病 37歲媽一夜白頭被人叫「奶奶」

2019-11-09 18:42

男po文自爆烹殺貓狗！網炮轟冷血 他反擊：只不過吃了2隻貓

2019-11-08 18:35

真「藥」命！大陸華東「殭屍蜜蜂」 成群奔向死亡

2019-11-08 18:26

幼兒園違法辦學 男童疑誤食老鼠藥亡

2019-11-08 13:19

半年沒吃豬肉？陸婚宴豬蹄膀一上餐桌 立刻秒殺搶光

2019-11-07 16:15

110歲人瑞慶生 101歲妹妹祝壽不缺席

2019-11-07 13:26

八點檔？面試竟遇前女友 男求復合結局惹哭眾人

2019-11-07 13:04

無悔！正妹吃播一年身材大走樣 狂胖30公斤尖下巴消失

2019-11-07 10:54

誤寫「流產7次早產24次」鬧家庭革命 醫院只願賠她2隻雞

2019-11-07 09:44
看更多

熱門文章

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

「沒有未來，何必上學」 星國總理稱示威者言論反映港青悲觀

2019-11-10 20:59

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

女記者中彈傷 Now新聞台：港警無預警下開槍

2019-11-10 19:33

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

反送中／港警衝入私人住宅社區 至少逮捕七名少年

2019-11-10 18:18

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

香港科大畢典接噩耗 內地生憂人身安全紛返鄉

2019-11-10 18:02

港警射多枚催淚彈橡膠子彈 進廣明苑帶走最少2人

2019-11-10 22:26

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

港警開槍 陸官媒總編發微博支持

2019-11-11 14:21

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

北京再對港府提基本法23條 如何立法仍未知

2019-11-10 20:47

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

「下沉市場」商機強 天貓國際總座：未來重要成長引擎

2019-11-11 00:03

港警民衝突 催淚彈波及記者

2019-11-11 00:26

外國專家稱調查能力不足 監警會：未討論就公開感失望

2019-11-10 22:20

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

反送中／港鐵：沙田馬鞍山站關閉 多條巴士路線改道

2019-11-10 18:19

逾千人遮打花園舉行祈禱會 悼念科大生周梓樂

2019-11-10 19:50

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

美國務院官員：促兩岸建設性對話

2019-11-11 00:26

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

香港三罷抗爭 警連開3槍1人命危

2019-11-11 14:06

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

多區遍地開花抗爭 港警乘車射催淚彈擊傷記者

2019-11-10 18:40

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

香港發起三罷與堵路 上午交通大癱瘓

2019-11-11 08:48

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top