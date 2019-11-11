清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距
2019-11-11 16:51聯合新聞網 綜合報導
學生時期，為求得好成績，許多人會寫讀書計劃表按表操課，北京清華大學上月發出一篇學生的讀書計畫表，表單中看到學生早上六點起床，便一直溫書到凌晨一點，十分的用功，也讓網友敬佩表示，這就是與學霸的差距。
北京清華大學上月舉辦「清華大學優良學風檔案史料展」，並在微博發出一篇清華大學學生的讀書計畫表，而計畫表中密密麻麻的文字記錄著學生滿滿的生活作息和讀書計畫。其中，讓人驚訝的是，學生早上六點起床後，只花40分鐘的時間吃早餐與盥洗，接下來便開始溫習課程，直到凌晨一點，日程相當緊湊。
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而文章一出，也引起眾多網友討論，「太強了，比你優秀的人比你還努力」、「學霸果然是學霸」、「好強，永遠都是比你優秀的人比你努力」、「這可能就是與學霸的區別吧」，但也有人指出，「寫計畫不難，難的是執行計畫」。
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