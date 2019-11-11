父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30 香港01 李福源



男大生名叫春秋戰國，獨特姓名成網路紅人。圖片來源／ 梨視頻 分享 facebook

湖北武漢科技大學今年招收了一名男生，雖然父親姓劉、母親姓李，但他卻名叫「春秋戰國」，還因為這獨特的名字而成了網絡紅人；其相關話題登上微博熱搜榜後，至今已錄得逾2.1億次點擊率。

「春秋戰國」是武漢科技大學國際學院機械工程專業一年級新生，他說，這名字的由來與父親喜愛歷史有關，而他是先有名字後有姓氏，父母在他還未出世時已決定若是女生就取名「絲竹」，男生則叫「戰國」，「我原本應該叫『劉戰國』，但他（父親）後來改了主意，把我的姓改成了『春秋』。爸爸說，春秋、戰國時代是百家爭鳴、思想迸發的時代，所以將這個名字賦予了我。」

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由於名字特別，「春秋戰國」遇過不少麻煩事，例如試過在高考後與同學到餐廳用膳，本來只要出示准考證便可享有折扣，惟當他拿出准考證，卻被侍應認為名字太怪，以為是偽造的而不給予折扣；升上大學後，他加入一些微信群，但人人都以為「春秋戰國」是網名，紛紛要求報上實名，令他要大費唇舌解釋；然而，「春秋戰國」坦言很喜歡這個姓名，更因此而結識許多志趣相投的朋友。他說，要把自己的姓氏傳下去，未來生孩子的話會考慮取名為「春秋謹」。

對於成為網絡紅人，「春秋戰國」表示感到壓力很大，「希望外界關注我是因為我表現優秀，而不是因為我的名字。我想靜下心來，好好充實自己」。不過，網民仍對他議論紛紛，「完了，這輩子忘不掉他名字了」、「來吧，我已經把你孩子的名字想好了，就叫：唐宋元明清」、「公安局竟然允許了，實在難以置信」。

《百家姓》中並沒有「春秋」這個複姓，但既不隨父姓，也不隨母姓，而是由父母另造一姓的，此前也有類似例子。2009年，濟南市民呂某把女兒取名為「北雁雲依」，當中「北雁」為姓，「雲依」為名，然而辦理戶口時被當地派出所拒絕，呂某以女兒的名義向法院提起訴訟，最終被法院駁回訴訟請求。

根據2014年11月1日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過的立法解釋，公民有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外選取姓氏：

1.選取其他直系長輩血親的姓氏

2.因由法定撫養人以外的人撫養而選取撫養人姓氏

3.有不違反公序良俗的其他正當理由，少數民族公民的姓氏可以從本民族的文化傳統和風俗習慣

最高人民法院從幾個方面作出了解釋：

1.子女承襲父母姓氏有利於提高社會管理效率。倘若允許隨意選取姓氏甚至恣意創造姓氏，則會增加社會管理成本，增加社會管理的風險性和不確定性。

2.公民選取姓氏涉及公序良俗。中華傳統文化中，姓氏體現著血緣傳承、倫理秩序和文化傳統。如果任由公民僅憑個人意願喜好，隨意選取姓氏甚至自創姓氏，則會造成對文化傳統和倫理觀念的衝擊，違背社會善良風俗和一般道德要求。

3.公民依法享有姓名權，公民行使姓名權屬於民事活動，既應當依照《民法通則》和《婚姻法》有關規定，還應當遵守《民法通則》的規定，即應當尊重社會公德，不得損害社會公共利益。通常情況下，在父姓和母姓之外選取姓氏的行為，主要存在於實際撫養關係發生變動、有利於未成年人身心健康、維護個人人格尊嚴等情形。僅憑個人喜好願望並創設姓氏，具有明顯的隨意性，不符合立法解釋的相關的情形，不應給予支持。

出於「法不溯及既往原則」，春秋戰國的姓名依然可以使用，但日後他還想為自己的子女造一個姓就很難了。

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文章授權轉載自《香港01》