男po文自爆烹殺貓狗！網炮轟冷血 他反擊：只不過吃了2隻貓

2019-11-08 18:35 世界日報 中國新聞組／廣州8日電



豬肉價格飆升，吃不起只好吃貓狗？大陸廣東茂名一男子近日在微博發表多張宰殺貓隻的照片，並表示「現在豬肉那麼貴，只好把剩下的兩隻貓宰來吃」，雖然發布的照片並非血淋淋，但是清楚拍下小貓被支解後的模樣，令不少網友震驚，狂轟該男子冷血。

綜合媒體報導，雖然這名男子事後刪除了這批照片，但翌日又在微博附上多張烹調狗肉的照片，遭大批網友圍攻，指該名男子的行為「人神共憤」。

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貼文引起不少網友炮轟，不過涉事男子亦不認為舉動有問題，事後發文反駁「我只不過吃了2隻自己的貓而已，就說我缺德然後惡意炒作故意跟風。」又於5日夜晚上傳「昨晚吃了貓肉被網友惡意炒作跟風，今晚只好吃狗肉」的文章再掀起網友熱議。有網友大罵男子無人性，不過亦有人維護男子，表示「吃狗肉又不犯法」。

據報導，有網友指，現行《野生動物保護法》只針對稀少及瀕危動物，貓狗等寵物則不在該法的保護範圍內。早前曾打算推出《反虐待動物法》，當中明令禁止食用貓狗，提案也在坊間獲得大量支持，可惜該法至今仍未通過。警方本次即使介入，也難以追責。

報導指出，受非洲豬瘟疫情影響，中國境內豬肉上周上漲11%，不少大城市的豬肉價格已到每公斤人民幣80元以上（約11美元）。商務部市場運行和消費促進司副司長王斌表示，在國家穩定生豬生產保障市場供應的政策措施下，生豬生產明顯提高，預計明年下半年增加生豬市場供應。