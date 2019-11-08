幼兒園違法辦學 男童疑誤食老鼠藥亡

2019-11-08 13:19 世界日報 北京7日電



事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端) 分享 facebook

廣東珠海一男童在幼兒園就餐後突發腹痛嘔吐搐，醫院檢查出有氟乙胺成分，懷疑男童在幼兒園誤食老鼠藥，7日搶救無效離世。對於男童食物中毒一事，幼兒園工作人員則稱具體情況不清楚，已警方配合調查。

北京頭條客戶端報導，廣東珠海的葉先生日前送兒子小銳（化名）去幼兒園，小銳就餐後出現嘔吐抽搐現象，並在體內檢出含有氟乙胺成分。對於小銳的突發情況，葉爸爸懷疑是幼兒園食物安全出現了問題，還稱在小銳出事後，幼兒園還有兩個孩子出現不適的症狀，但是幼兒園都沒有太過注重。

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事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端) 分享 facebook

醫院檢查結果顯示，小銳體內含有氟乙胺等物質，這種物質大多被用於製作老鼠藥，只需0.07~0.1g就足以毒死成年人。小銳還被診斷出腦水腫、心肌炎等五種病症。

不過，該幼兒園其他學生經醫院檢查未發現明顯症狀。事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。

事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端) 分享 facebook

葉先生透露，救治小銳基本上每天要花2萬多元，已經花了近40萬元，幼兒園方面給了家屬12萬元，此外幼兒園也沒有再跟家屬說什麼。

對此，珠海教育局回應，涉事幼兒園無辦學資質，是違法辦學，「這些無證幼兒園，其工商登記裡都不含有幼兒園字樣」。該幼兒園目前已被查封，人去樓空。