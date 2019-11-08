親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

購美M1A2與解放軍99A戰車對決，誰會獲勝？

香港科大學生墜樓不治：無畫面疑案為何引爆港人憤怒？

幼兒園違法辦學 男童疑誤食老鼠藥亡

2019-11-08 13:19世界日報 北京7日電

事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端)
事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端)
分享

廣東珠海一男童在幼兒園就餐後突發腹痛嘔吐搐，醫院檢查出有氟乙胺成分，懷疑男童在幼兒園誤食老鼠藥，7日搶救無效離世。對於男童食物中毒一事，幼兒園工作人員則稱具體情況不清楚，已警方配合調查。

北京頭條客戶端報導，廣東珠海的葉先生日前送兒子小銳（化名）去幼兒園，小銳就餐後出現嘔吐抽搐現象，並在體內檢出含有氟乙胺成分。對於小銳的突發情況，葉爸爸懷疑是幼兒園食物安全出現了問題，還稱在小銳出事後，幼兒園還有兩個孩子出現不適的症狀，但是幼兒園都沒有太過注重。

事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端)
事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端)
分享

醫院檢查結果顯示，小銳體內含有氟乙胺等物質，這種物質大多被用於製作老鼠藥，只需0.07~0.1g就足以毒死成年人。小銳還被診斷出腦水腫、心肌炎等五種病症。

不過，該幼兒園其他學生經醫院檢查未發現明顯症狀。事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。

事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端)
事發後，該幼兒園已被關停，就讀學生已作轉校安置。 (取材自北京頭條客戶端)
分享

葉先生透露，救治小銳基本上每天要花2萬多元，已經花了近40萬元，幼兒園方面給了家屬12萬元，此外幼兒園也沒有再跟家屬說什麼。

對此，珠海教育局回應，涉事幼兒園無辦學資質，是違法辦學，「這些無證幼兒園，其工商登記裡都不含有幼兒園字樣」。該幼兒園目前已被查封，人去樓空。

幼兒園北京

相關新聞

半年沒吃豬肉？陸婚宴豬蹄膀一上餐桌 立刻秒殺搶光

2019-11-07 16:15

110歲人瑞慶生 101歲妹妹祝壽不缺席

2019-11-07 13:26

八點檔？面試竟遇前女友 男求復合結局惹哭眾人

2019-11-07 13:04

無悔！正妹吃播一年身材大走樣 狂胖30公斤尖下巴消失

2019-11-07 10:54

誤寫「流產7次早產24次」鬧家庭革命 醫院只願賠她2隻雞

2019-11-07 09:44

防跳崖 峨眉山蓋玻璃牆、水泥護欄 遊客傻眼

2019-11-06 13:51

偷拍「神仙博士美女老師」爆紅 網友一看照片道出殘酷現實

2019-11-05 20:30

進動物園先刷臉？中國人臉識別第一案 學者指隱私堪慮

2019-11-05 13:11

猩猩吸菸 合肥動物園：遊客給的 網民：不管不罰 當然有人作惡

2019-11-05 13:09
看更多

熱門文章

墜樓港生不治 畢業典禮全場默哀校長數度拭淚

2019-11-08 11:14

半年沒吃豬肉？陸婚宴豬蹄膀一上餐桌 立刻秒殺搶光

2019-11-07 16:15

陸委會：領大陸旅遊證件 不會註銷戶籍

2019-11-08 00:12

醫院證實墜樓科大生周梓樂今早約8時傷重不治

2019-11-08 11:02

人民日報談26條「台灣不接 大陸照做」

2019-11-08 00:17

董雲裳：美中關係未來12個月可能出現大改變

2019-11-08 12:05

9歲童疑遭精神病患活活打死 圍觀者無人制止

2019-11-08 10:52

家屬不忍周梓樂受苦 忍痛叫停搶救

2019-11-08 11:37

京滬高鐵IPO遭質疑 正式員工竟只有42人

2019-11-07 15:31

中國宣布大幅鬆綁外資 取消金融機構經營限制

2019-11-07 19:28

香港天空見「鳳凰雲」 網祈願：如火鳳凰浴火重生

2019-11-07 17:41

比特大陸2創始人奪權互咬 詹克團：以法律武器回擊

2019-11-07 16:47

大陸新聞獎得主 訪台灣學了1件事…回鄉變創業典範

2019-11-08 11:00

大陸豬肉狂漲 催生人民幣千億元級新富豪

2019-11-08 10:44

李嘉誠「應急錢」今起申請 首波先救餐飲業

2019-11-08 00:43

周梓樂離世 科大發聲明籲學生冷靜克制

2019-11-08 12:44

比亞迪和豐田將合資成立純電動車研發公司 各出資50%

2019-11-07 21:01

周小川：人民幣國際化是被美國逼出來的「早產兒」

2019-11-08 13:01

26條逼迫台接受一國兩制？陸：民進黨混淆視聽

2019-11-07 19:19

外資金融業務限制 陸全面取消

2019-11-08 00:00

習近平10日出訪希臘、巴西 拓展中歐關係 直搗美國後院

2019-11-08 00:37

對岸稱26條「真金白銀」 陸委會諷：是「鍍金水銀」

2019-11-07 18:40

富比世發布2019中國富豪榜 「雙馬」連莊

2019-11-07 16:26

旅客大減 香港迪士尼預警年收減少逾80億

2019-11-08 12:19

MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元

2019-11-08 09:18

港建制派議員發起遊行 選管會籲選舉和平有序

2019-11-07 19:24

今日波動大 在岸、離岸人民幣收復7關口

2019-11-07 17:57

台灣人張國品創奇蹟 讓文化沙漠飄書香

2019-11-08 00:24

5G才起步 中國科技部成立6G小組

2019-11-07 16:20

中山大學逾10位兩岸研究學者 傳電郵遭駭達3年

2019-11-07 16:32

王思聰變老賴？被追討1.5億 法院：列入被執行人名單

2019-11-07 16:11

1至10月大陸對美進出口皆降 貿易順差擴大

2019-11-08 12:05

陳同佳出獄逾2週 陸委會：委任律師可聯繫窗口

2019-11-07 18:32

人民幣中間價收復7關口 創8月6日以來新高

2019-11-08 10:26

上海快遞員 月薪逾9千

2019-11-08 01:49

大陸科技部啟動6G研發

2019-11-08 00:00

科大生悼周梓樂 有學生籲罷課一周

2019-11-08 14:25

遊戲實名制 中國未成年人晚上10點後禁玩

2019-11-07 16:19

河北滄州30輛載人自駕車 駛上街頭

2019-11-08 01:49

上海電子口岸區塊鏈聯盟 成立

2019-11-08 01:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top