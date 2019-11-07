半年沒吃豬肉？陸婚宴豬蹄膀一上餐桌 立刻秒殺搶光

2019-11-07 16:15 世界日報 中國新聞組／北京7日電



受非洲豬瘟疫情影響，中國普遍生豬短缺，豬肉價格居高不下，民眾慨歎「吃不起」。近日網上一段視頻引爆一眾網民的討論與「垂涎」。該段視頻據指拍攝自河南洛陽一場婚宴上，賓客桌上才剛上了一盤「豬蹄膀」，就立馬被「秒殺」。

視頻中，一位大叔在成功夾到蹄膀時還笑稱：「半年都沒吃過豬肉了。」

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這段視頻勾起了網友的回響，有人說：「份子錢沒白掏」，另有網友吐槽道：「婚宴能見到豬蹄膀，那主家肯定是大戶了。」

不過，也有網友表示，「半年沒吃過豬肉可能有點誇張，普通人的吃豬肉量比以往減少了很多那可是真的！」

河南洛陽一場婚禮酒席上的豬蹄膀被賓客「秒殺」。 分享 facebook