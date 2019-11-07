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八點檔？面試竟遇前女友 男求復合結局惹哭眾人

2019-11-07 13:04聯合新聞網 綜合報導

男子面試竟然遇到前女友。 圖／ingimage
男子面試竟然遇到前女友。 圖／ingimage
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八點檔劇情真實上演？大陸一名男子日前收到面試通知，發現傳簡訊通知的號碼竟是前女友的手機號碼，讓他不知所措，他在面試時與前女友相認，並提出復合要求，然而對方卻已有男朋友，男子不放棄仍約對方吃飯聊天，最終雖然順利約成，前女友卻仍婉拒復合要求，堅持要好好對待現任男友，他表示，「不會影響她與男友關係，會等她一段時間」。

一名大陸男網友在論壇《虎撲》中發文，他指出目前就讀研究所3年級，並已錄取博士，上月對幾間公司投了履歷，之後便收到面試通知，沒想到傳簡訊通知他面試的號碼，竟時交往多年的前女友手機號碼。

該網友坦言，與前女友是在今年初分手，分手後就沒有再聯繫，也不敢看她的訊息，收到面試通知時是又驚又喜又糾結，雖然想復合，但不確定前女友是不是會同意。

該網友到現場面試後，確定對方是前女友，前女友在發簡訊時不知道對方是誰，直到回短信後才知道是他。他表示，在面試時他向前女友攤牌，說自己還愛她，然而前女友卻說已經有新男朋友了，是閨蜜介紹的異地戀，兩人在相鄰省份工作。該網友提出復合要求，也遭到對方嚴詞拒絕。

該網友最後與前女友約了一次吃飯聊天，雖然他表示自己真的很想挽回她，但前女友仍拒絕，堅持要好好對待現任男友。他最後也很紳士地表示尊重，並說「絕不再打擾她了，絕不影響她和現男友的關係，我應該會等她一段時間，直到遇到能讓我忘掉她的人，或者她結婚」。

網友看了這八點檔的經歷後，紛紛留言鼓勵他，也說「這時候該放手了」、「不能綠人家，耐心等待吧」、「面試搞得跟拍戲一樣，先找工作養活自己吧」、「電影的情節啊」。

面試電影結婚

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