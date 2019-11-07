八點檔？面試竟遇前女友 男求復合結局惹哭眾人

2019-11-07 13:04 聯合新聞網 綜合報導



男子面試竟然遇到前女友。 圖／ingimage 分享 facebook

八點檔劇情真實上演？大陸一名男子日前收到面試通知，發現傳簡訊通知的號碼竟是前女友的手機號碼，讓他不知所措，他在面試時與前女友相認，並提出復合要求，然而對方卻已有男朋友，男子不放棄仍約對方吃飯聊天，最終雖然順利約成，前女友卻仍婉拒復合要求，堅持要好好對待現任男友，他表示，「不會影響她與男友關係，會等她一段時間」。

一名大陸男網友在論壇《虎撲》中發文，他指出目前就讀研究所3年級，並已錄取博士，上月對幾間公司投了履歷，之後便收到面試通知，沒想到傳簡訊通知他面試的號碼，竟時交往多年的前女友手機號碼。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

該網友坦言，與前女友是在今年初分手，分手後就沒有再聯繫，也不敢看她的訊息，收到面試通知時是又驚又喜又糾結，雖然想復合，但不確定前女友是不是會同意。

該網友到現場面試後，確定對方是前女友，前女友在發簡訊時不知道對方是誰，直到回短信後才知道是他。他表示，在面試時他向前女友攤牌，說自己還愛她，然而前女友卻說已經有新男朋友了，是閨蜜介紹的異地戀，兩人在相鄰省份工作。該網友提出復合要求，也遭到對方嚴詞拒絕。

該網友最後與前女友約了一次吃飯聊天，雖然他表示自己真的很想挽回她，但前女友仍拒絕，堅持要好好對待現任男友。他最後也很紳士地表示尊重，並說「絕不再打擾她了，絕不影響她和現男友的關係，我應該會等她一段時間，直到遇到能讓我忘掉她的人，或者她結婚」。

網友看了這八點檔的經歷後，紛紛留言鼓勵他，也說「這時候該放手了」、「不能綠人家，耐心等待吧」、「面試搞得跟拍戲一樣，先找工作養活自己吧」、「電影的情節啊」。