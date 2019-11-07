110歲人瑞慶生 101歲妹妹祝壽不缺席

2019-11-07 13:26 世界日報 北京7日電



101歲的妹妹到場給110歲的姊姊祝壽，兩人年過百歲，仍能彼此陪伴，引起眾人羨慕。 (取材自華西都市報) 分享 facebook

四川成都一對「百歲姊妹花」慶生的消息，近日在網上引起關注。101歲的妹妹到場給110歲的姊姊祝壽，兩人年過百歲，仍能彼此陪伴，引起眾人羨慕。而她們也分享自己的長壽祕訣，就是保持良好生活習慣與心態。

華西都市報報導，成都市雙流區西航港街道蜀星花園裡，祝壽橫幅、生日蛋糕，一副熱鬧景象。被人群簇擁的兩位老奶奶，一位是金王氏，她是當天「生日會」主角，已經110歲高齡；而一旁的蔡王氏則是她的親妹妹，也已101歲，當天專門和親友一起給姊姊祝壽。

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1909年出生的金王氏，有四個子女，如今都已離開人世。照料她的擔子從20年前開始，就落在孫女和孫女婿身上。孫女婿退休前是中學數學老師。

金國蓉是金王氏的小孫女，從九歲開始，就一直跟著她生活。金國蓉說：「「我父母去世早，奶奶把我撫養成人很不容易。現在奶奶老了，就一直由我照顧。」

在金國蓉印象裡，奶奶一直很愛勞動，以前身體好的時候，家裡打掃衛生，她都搶著幹。

如今，110歲的金王氏不再耳聰目明，最愛的長牌也很少打，但觸覺依然靈敏。每天早上，她需要在孫女夫婦的幫助下才能起床。除固定的奶粉和麵條外，老人最愛吃的是沙琪瑪，「一天吃四、五塊不是問題。」

這次金王氏老人的110歲生日宴，是孫女和孫女婿早早就定下來的。其中，最大的驚喜還是妹妹蔡王氏的到來。

姊妹兩人均過百歲，這在街坊眼中是件「稀罕事」。

被問起長壽祕訣，蔡王氏的女兒說，母親從沒吃過補品，良好生活習慣和健康的心態就是長壽原因。「母親的性格脾氣好，不鑽牛角尖，偶爾有一點孩子氣。最喜歡吃甜零食。」

報導指出，想吃就吃、該睡就睡、能玩就玩，兩位老人長壽的背後也離不開家人日復一日的精心照料和陪伴。