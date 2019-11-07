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無悔！正妹吃播一年身材大走樣 狂胖30公斤尖下巴消失

2019-11-07 10:54聯合新聞網 綜合報導

直播主吃播一年身材走樣。圖／取自微博
直播主吃播一年身材走樣。圖／取自微博
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大陸「吃播」直播主以在鏡頭前大吃大喝，作為影片主題，有不少觀眾喜好看正妹吃播。不過一名大陸直播主，吃播一年後身材有了巨大變化，從原本的「蛇精」瓜子臉，到如今已有雙下巴，身形也變得豐滿許多，胖了約30公斤，不禁讓網友留言，「她是真的在吃」，不過也有人說，「美顏相機壞了吧」。

大陸微博一名網友近日貼出一則文章，文章寫下「來自一位吃播姊姊一年的變化」，並貼出三張照片，第一張為一名有著「蛇精」瓜子臉的直播主，第二張為體型適中、臉型稍微圓潤的直播主，第三張則為有雙下巴、體型豐滿的直播主，三張都正在大吃大喝，且主角竟然都是同一人，可見一年來該名直播主胖了不少。

該直播主簡介寫著，她是一對雙胞胎的媽媽，為了做吃播，從60公斤變成90公斤，但她因此職業認識許多朋友，所以並未後悔。這組照片引發網友討論，網友留言「美顏：我也救不了你」、「圖一P過、圖二真人、圖三吃胖」、「可見是真吃不催吐」、「這才是真吃播」。

直播主正妹

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