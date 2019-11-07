無悔！正妹吃播一年身材大走樣 狂胖30公斤尖下巴消失

2019-11-07 10:54 聯合新聞網 綜合報導



直播主吃播一年身材走樣。圖／取自 微博 分享 facebook

大陸「吃播」直播主以在鏡頭前大吃大喝，作為影片主題，有不少觀眾喜好看正妹吃播。不過一名大陸直播主，吃播一年後身材有了巨大變化，從原本的「蛇精」瓜子臉，到如今已有雙下巴，身形也變得豐滿許多，胖了約30公斤，不禁讓網友留言，「她是真的在吃」，不過也有人說，「美顏相機壞了吧」。

大陸微博一名網友近日貼出一則文章，文章寫下「來自一位吃播姊姊一年的變化」，並貼出三張照片，第一張為一名有著「蛇精」瓜子臉的直播主，第二張為體型適中、臉型稍微圓潤的直播主，第三張則為有雙下巴、體型豐滿的直播主，三張都正在大吃大喝，且主角竟然都是同一人，可見一年來該名直播主胖了不少。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

該直播主簡介寫著，她是一對雙胞胎的媽媽，為了做吃播，從60公斤變成90公斤，但她因此職業認識許多朋友，所以並未後悔。這組照片引發網友討論，網友留言「美顏：我也救不了你」、「圖一P過、圖二真人、圖三吃胖」、「可見是真吃不催吐」、「這才是真吃播」。