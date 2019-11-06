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防跳崖 峨眉山蓋玻璃牆、水泥護欄 遊客傻眼

2019-11-06 13:51世界日報 北京6日電

防遊客跳崖 峨眉山裝層層「防輕生」玻璃牆 (取材自封面新聞)
防遊客跳崖 峨眉山裝層層「防輕生」玻璃牆 (取材自封面新聞)
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四川峨眉山為旅遊勝地，每年吸引眾多遊客前往。媒體報導，攝身崖的金剛嘴景點上，日前竟出現一道道玻璃圍牆，突兀景象，遊客全傻眼。景區負責人表示，此舉主要是在不影響景觀的前提下，盡可能減少輕生事件。

據華西都市報報導，近些年來，峨眉山金頂攝身崖處不時發生遊客輕生事件，不少人建議景區加強應對。近日記者走訪峨眉山金頂片區攝身崖的金剛嘴景點，發現一道道厚厚的玻璃牆將此地圍成一圈，不少遊客表示「不和諧」、「彆扭」、「不自然」。

防遊客跳崖 峨眉山裝層層「防輕生」玻璃牆 (取材自封面新聞)
防遊客跳崖 峨眉山裝層層「防輕生」玻璃牆 (取材自封面新聞)
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四川人的遊客曾先生表示「不自然」，但另名遊客陳先生認為，此舉也是景區為了保障遊客的安全，可以理解。來自陝西的廖女士和廣東遊客林先生表示「沒什麼感覺，在金頂金殿平台上看景角度更好！」

除了金剛嘴處修了玻璃牆，在往複式索道站旁也新修建了百餘米長的水泥護欄，而此處以前僅有低矮的鐵絲網防護。

金頂工作人員張先生表示，金剛嘴玻璃牆於今年十一假期前修建完畢，上下兩段總長約20餘公尺，高約1.8公尺，主要目的就是為了保障遊客的安全。

張先生說，他們尤其要關注情緒不穩定的人，如在晴好的天氣中，大多遊客都十分興奮，而有些人情緒低落，沉默不語；又如在攝身崖護欄前，自言自語、目光呆滯的人；再比如突然扔掉手機，情緒激動的人等。遇到這類遊客，他們首先要向金頂管理處彙報，再及時將遊客帶離危險區域。而到了晚間，他們也會不定時巡邏攝身崖沿線。

峨眉山金頂攝身崖，又稱捨身崖，因常現佛光而得名；而金剛嘴，位於攝身崖最邊緣的位置，是整個峨眉山金頂觀賞雲海和佛光的最佳位置，是一座呈90度垂直的大石塊懸崖峭壁。

北京

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