偷拍「神仙博士美女老師」爆紅 網友一看照片道出殘酷現實

2019-11-05 20:30 香港01 記者彭琤琳／報導



有網民發微博稱相中這名女教師是「神仙博士美女」。圖／取自微博 分享 facebook

一位來自重慶大學的女教師近日在網絡上走紅，事緣有學生偷偷將這位教師上課時的相片放上微博，並稱她是心中的「神仙博士美女老師」，引起熱議。有網民留言說，「上她的課絕不走神」。

綜合內媒報道，內地網民@布蘭喬內發布的這一組相片，附文「神仙博士美女老師」，地點定位在重慶大學。相片背景是在高校課堂上，一位年輕的女教師長髮披肩，細眉大眼，正專注授課。

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據悉，網民所說的「神仙教師」是重慶大學美視電影學院文學系講師、碩士生導師鮮佳。今年32歲的她，主講課程包括《外國電影史》《西方電影理論與流派》《影視批評》《外國文學作品導讀》等。

鮮佳不僅長相甜美，還是一位名副其實的「學霸」。據介紹，她本科就讀於華中師範大學文學院，在武漢大學新聞學院輔修雙學位，獲雙文學學士；碩士就讀於中國電影藝術研究中心/中國電影資料館（國家科研機構），獲文學碩士；博士就讀於上海大學，獲電影學博士，同時也是美國加州大學伯克利分校國家公派聯合培養博士生。

網民熱議「顏值與才華並茂」、「別想了，聽說已經英年早婚」、「不好意思，已經結婚了，老公也是重大（重慶大學）的老師，超有才華」、「上她的課絕不走神」。

報道稱，鮮佳在得知自己上課的照片被發上微博後表示，「很多同學都很可愛，稱我是佳佳老師，甚至直接叫我佳佳。」她認為，無論是「女神」還是「佳佳老師」，學生的稱呼本質上是對她用心完成了教學任務及教學質量的肯定。學生們選她的課，首先是喜歡這門課程，其次是對課程背後老師付出的汗水的認可。

而從每學期期末的評教成績來看，2018至2019年度，鮮佳所負責的本科生課程，學生對其的評教分數在全學院課程排名中都名列前茅。

「神仙教師」是重慶大學美視電影學院文學系講師鮮佳。圖／取自微博 分享 facebook 「神仙教師」是重慶大學美視電影學院文學系講師鮮佳。圖／取自微博 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》