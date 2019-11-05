親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

進動物園先刷臉？中國人臉識別第一案 學者指隱私堪慮

2019-11-05 13:11世界日報 北京5日電

杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否...
杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否則將無法入園。 (取材自錢江晚報)
分享

中國杭州一家動物園要求年卡用戶，採用人臉識別才能入園，遭浙江一名大學老師告上法院；有媒體稱之為「中國人臉識別第一案」，顯示人臉識別應用在中國正遭遇越來越多反彈。

錢江晚報報導，浙江理工大學特聘副教授郭兵是一名法學博士，他今年4月花人民幣1360元（約194美元），辦了一張可供兩名大人和一名小孩使用的年卡，一年內可不限次數進入杭州野生動物世界。

原本只要用年卡和指紋驗證就可以入園，但杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否則將無法入園。

杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否...
杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否則將無法入園。 (取材自錢江晚報)
分享

郭冰說，園方此舉「明顯涉嫌違法」，雙方就退卡事宜協商未果後，10月28日，郭兵向杭州市富陽區人民法院提起了訴訟。11月1日，法院正式決定立案受理這起案件。

錢江晚報引述郭兵說，他對人臉識別在內的個人資訊保護問題有一定研究，對於人臉資訊採集一直持保守態度，因為其收集和使用，存在極不確定的安全風險。

他說，公安等政府部門出於一定的公共利益考量，採集人臉資訊他還可以接受，但是娛樂場所也能採集人臉資訊，「安全性、隱私性我都表示懷疑，萬一信息洩露誰能負責？」

他說，根據中國的消費者權益保護法，園區收集、使用原告個人資訊，應當遵循合法、正當、必要的原則，明示收集、使用信息的目的、方式和範圍，並經原告同意。

為什麼要針對年卡用戶改用人臉識別？杭州野生動物世界相關負責人袁女士說，主要還是為了方便消費者快速入園。年卡用戶入園必須比對身分，指紋識別偶爾會出現遲滯情況。她介紹，從試行期的統計來看，人臉識別確實有效提升了消費者的入園效率。

袁女士表示，三個月的試行期內，大多數年卡老用戶都接受了入園方式的變更。確實也有個別用戶像郭兵一樣，對人臉識別存在顧慮，不願讓公園採集自己的人臉信息。對於這部分用戶，公園也給出了折衷方案：不必註冊人臉信息，刷年卡也可以入園。但由於指紋識別系統已全部停用，用戶每次入園時必須到年卡中心核實身分，證明是本人使用。

中國的人臉識別應用越來越普遍，也激起越來越多反彈聲浪。

北京市軌道交通指揮中心主任戰明輝10月30日在一場論壇中表示，北京地鐵要應用人臉識別技術實現乘客分類安檢。

北京清華大學法學院教授勞東燕隨後撰文對此表達反對。她說，人臉識別涉及對個人重要的生物學數據的收集，相關組織或機構在收集之前，必須證明這種作法的合法性。

她說，如果政府是作為收集的主體，顯然需要法律明確予以授權；政府無權以安全為名，來蒐集普通公民的生物識別數據。倘若是企業或其他機構所為，起碼需要獲得被收集人的明示同意，否則就是非法獲取公民個人信息的行為。

她感嘆說：「（官方）對安保的無節制投入，究竟是要防誰，要保護誰，我是越來越困惑了。…生活在這個社會，我經常感覺自己不被信任。」

光明網也在10月31日發出評論，針對北京地鐵將採用人臉識別提出警示，認為將構成法律上、公民權利上的挑戰。

北京公安人民幣

相關新聞

猩猩吸菸 合肥動物園：遊客給的 網民：不管不罰 當然有人作惡

2019-11-05 13:09

北京餐飲競爭激烈 業者各出奇招混搭成風

2019-11-03 12:18

網傳年薪300萬請演員扮熊貓 動物園說話了！

2019-11-02 21:04

超糗！直播主「口紅一哥」賣不沾鍋 煎蛋卻越黏越多

2019-11-02 19:08

讓人「吃」驚的回鍋肉1份1723元 四川商家：成本上漲太快

2019-11-02 13:53

5.6億超級豪宅確認違建 挖土機夷平屋主抱頭痛哭

2019-11-02 11:46

當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03

嫌囚衣太醜、沒吹風機…「公主病」女貪官哭喊要回家

2019-11-01 12:45

女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31

陸男一腳長9隻腳趾 只因家人一句話多年沒求醫

2019-10-31 16:59
看更多

熱門文章

全球17年來首見 陸研發阿茲海默症新藥問世

2019-11-04 16:04

陸再推26條 府回擊「一國兩制台灣行動方案」

2019-11-05 00:10

解讀陸對台26條政策 學者：這已接近準國民待遇了

2019-11-05 11:03

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

2019-11-04 16:25

陸提對台26條「宣示性強」 大學校長籲：台生要張大眼睛

2019-11-04 21:07

習近平告訴林鄭月娥：中央對你高度信任 要求止暴制亂

2019-11-05 08:43

兩岸掀罵戰！陸委會批「對台26條」 國台辦嗆：詆毀抹黑

2019-11-04 16:26

陸委會批26條：名為惠台 實則利中

2019-11-05 00:09

學者解讀／陸26條 對蔡政府更硬 對台灣人更軟

2019-11-05 00:38

劉結一：「26條」真金白銀 惠台措施不會停

2019-11-05 08:52

吳釗燮簡體字回嗆對台26條：給中國人民多點自由

2019-11-04 16:39

陸再推「對台26條」 台企聯會長：可操作性強 一看就懂

2019-11-04 14:55

台人可到中國外館辦旅行證件 學者：效用低吃台人豆腐

2019-11-04 16:33

中惠台措施提領事權 駐荷處指玩笑開大了

2019-11-05 04:14

躲港警催淚彈失足墮樓 男大生腦重創命危

2019-11-05 11:23

26條開放向陸外館求援 「吃台灣人豆腐」

2019-11-05 00:14

赫見土製炸彈、爆裂物 香港示威武器升級

2019-11-04 15:42

港警記者會改臉書直播 再拘325人最小14歲

2019-11-04 22:09

陸擴大招收台生院校範圍 私校：生源短缺衝擊雪上加霜

2019-11-04 18:50

這樣也送？ 外賣員登泰山送水果：就當鍛鍊身體

2019-11-04 14:34

中國對台再推26條 產業界：恐綁住台廠騙關鍵技術

2019-11-04 19:43

正妹進飛機駕駛艙開心比YA 機長慘遭終身停飛

2019-11-05 01:55

為香港懸賞千萬找出路 金主現身

2019-11-04 20:47

對台26條 陸學者：把民進黨抹黑大陸嘴臉打回原形

2019-11-05 10:01

陸對台26條措施 吳釗燮簡體字酸：台灣用不到一國兩制

2019-11-04 17:08

惠台26條韓國瑜樂觀其成 籲企業要做好風險管控

2019-11-04 18:50

記者戴頭盔抗議 港警取消記者會

2019-11-05 00:20

習近平視察提特色民主 官媒通稿隱去引猜測

2019-11-04 15:38

在陸台生：對台26條 涉運動員條文值得注意

2019-11-04 18:28

台灣大選前…大陸拋出對台26條

2019-11-04 14:47

新聞眼／除了祭恐嚇牌 政府還有對策？

2019-11-05 00:18

中國大陸推出26條惠台措施 台灣作何想？

2019-11-05 04:15

香港示威者指望美伸援手 關鍵在川普

2019-11-04 16:59

新聞眼／北京對台26條 設定2戰場

2019-11-05 00:30

中共「對台26項」擴大招募赴陸台生 教部：誘因不足

2019-11-04 16:34

汪洋宣布新26條 蕭萬長盼延伸更多台商產業

2019-11-04 15:19

反送中漸成反中…中資店鋪無端成出氣筒 中銀屢遭破壞縱火

2019-11-04 15:43

大陸再拋惠台政策 國民黨：對中共代理人法當頭棒喝

2019-11-05 09:57

抗議太古砍人事件 港示威者發起中環快閃集會

2019-11-04 16:12

習近平稱 中國將繼續擴大市場開放 進一步降低關稅

2019-11-05 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top