進動物園先刷臉？中國人臉識別第一案 學者指隱私堪慮

2019-11-05 13:11 世界日報 北京5日電



杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否則將無法入園。 (取材自錢江晚報) 分享 facebook

中國杭州一家動物園要求年卡用戶，採用人臉識別才能入園，遭浙江一名大學老師告上法院；有媒體稱之為「中國人臉識別第一案」，顯示人臉識別應用在中國正遭遇越來越多反彈。

錢江晚報報導，浙江理工大學特聘副教授郭兵是一名法學博士，他今年4月花人民幣1360元（約194美元），辦了一張可供兩名大人和一名小孩使用的年卡，一年內可不限次數進入杭州野生動物世界。

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原本只要用年卡和指紋驗證就可以入園，但杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否則將無法入園。

杭州野生動物世界10月17日傳來簡訊，表示指紋識別取消，要求用戶註冊人臉識別，否則將無法入園。 (取材自錢江晚報) 分享 facebook

郭冰說，園方此舉「明顯涉嫌違法」，雙方就退卡事宜協商未果後，10月28日，郭兵向杭州市富陽區人民法院提起了訴訟。11月1日，法院正式決定立案受理這起案件。

錢江晚報引述郭兵說，他對人臉識別在內的個人資訊保護問題有一定研究，對於人臉資訊採集一直持保守態度，因為其收集和使用，存在極不確定的安全風險。

他說，公安等政府部門出於一定的公共利益考量，採集人臉資訊他還可以接受，但是娛樂場所也能採集人臉資訊，「安全性、隱私性我都表示懷疑，萬一信息洩露誰能負責？」

他說，根據中國的消費者權益保護法，園區收集、使用原告個人資訊，應當遵循合法、正當、必要的原則，明示收集、使用信息的目的、方式和範圍，並經原告同意。

為什麼要針對年卡用戶改用人臉識別？杭州野生動物世界相關負責人袁女士說，主要還是為了方便消費者快速入園。年卡用戶入園必須比對身分，指紋識別偶爾會出現遲滯情況。她介紹，從試行期的統計來看，人臉識別確實有效提升了消費者的入園效率。

袁女士表示，三個月的試行期內，大多數年卡老用戶都接受了入園方式的變更。確實也有個別用戶像郭兵一樣，對人臉識別存在顧慮，不願讓公園採集自己的人臉信息。對於這部分用戶，公園也給出了折衷方案：不必註冊人臉信息，刷年卡也可以入園。但由於指紋識別系統已全部停用，用戶每次入園時必須到年卡中心核實身分，證明是本人使用。

中國的人臉識別應用越來越普遍，也激起越來越多反彈聲浪。

北京市軌道交通指揮中心主任戰明輝10月30日在一場論壇中表示，北京地鐵要應用人臉識別技術實現乘客分類安檢。

北京清華大學法學院教授勞東燕隨後撰文對此表達反對。她說，人臉識別涉及對個人重要的生物學數據的收集，相關組織或機構在收集之前，必須證明這種作法的合法性。

她說，如果政府是作為收集的主體，顯然需要法律明確予以授權；政府無權以安全為名，來蒐集普通公民的生物識別數據。倘若是企業或其他機構所為，起碼需要獲得被收集人的明示同意，否則就是非法獲取公民個人信息的行為。

她感嘆說：「（官方）對安保的無節制投入，究竟是要防誰，要保護誰，我是越來越困惑了。…生活在這個社會，我經常感覺自己不被信任。」

光明網也在10月31日發出評論，針對北京地鐵將採用人臉識別提出警示，認為將構成法律上、公民權利上的挑戰。