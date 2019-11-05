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猩猩吸菸 合肥動物園：遊客給的 網民：不管不罰 當然有人作惡

2019-11-05 13:09世界日報 北京5日電

影片來源：YouTube

近日，安徽省合肥野生動物園被人發現園內有黑猩猩吸菸。工作人員表示「牠吸一支菸不會就怎麼樣的」，不過有不少網民批評動物園的管理手法。

相關視頻顯示，一處草坪上，一隻黑猩猩正拿著一個疑似菸頭的物體，並將該物體塞入嘴裡「吸菸」。有消息稱係發生在合肥市野生動物園。

安徽動物園有黑猩猩吸煙，員工：牠吸一支煙不會就怎麼樣。 (視頻截圖)
安徽動物園有黑猩猩吸煙，員工：牠吸一支煙不會就怎麼樣。 (視頻截圖)
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新京報記者從合肥市野生動物園宣傳科相關負責人處獲得回應稱，對於視頻的真實性，目前正在核查中。

澎湃新聞報導，合肥野生動物園的工作人員表示，偶爾遊客會遞菸給黑猩猩，黑猩猩就撿起來學人們吸菸，「牠吸一支菸不會就怎麼樣的，一個人都吸幾十年的菸，有什麼問題」。

工作人員又稱，動物園一天裡有幾萬個遊客，工作人員只有百多個，不可能每個遊客都盯著，又指動物園的門票價格便宜，只需35元人民幣，所以遊客質素不能跟那些門票需幾百元的地方相比。

網民對此熱議：「抓到一個罰款一千五千，就沒人再遞菸了。你不管不罰，當然就有人作惡了。」、「用錢區分素質，那這工作人員什麼素質。」、「動作還很熟練，誰給點的火？」

動物園北京

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