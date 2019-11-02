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網傳年薪300萬請演員扮熊貓 動物園說話了！

2019-11-02 21:04香港01 記者安祖娜／綜合報導

廣州動物園表示，園內已有兩隻貨真價實的大熊貓，不需要聘請演員來扮演。情境示意圖／...
廣州動物園表示，園內已有兩隻貨真價實的大熊貓，不需要聘請演員來扮演。情境示意圖／中新社
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常常有人討論一個都市傳言，指動物園為了易於管理，園內所有的動物都是由演員所扮，遊客們看到的可愛動物「全都是演員」。日前大陸網絡瘋傳一則招聘廣告，指廣州一個動物園以年薪36至72萬元人民幣（約新台幣155萬至337萬）的價錢，聘請演員「扮演」熊貓，工作內容主要是「躺着吃竹子和水果」，引起不少網友熱議，不過涉事動物園很快就澄清從未發布過相關招聘信息，更順便宣傳指園內已兩隻真熊貓，無需找人扮演。

日前大陸網絡流傳一則由「獵聘網」發布的招聘廣告，內容顯示位於廣州的動物園正聘請專門扮演熊貓的演員，年齡不限，只需懂普通話，工作內容主要負責為遊客提供表演，具體來說就是「躺着吃點竹子和水果」，以及完成上司及領導交辦的工作，職責看似輕鬆，薪金卻高達每年36至72萬元人民幣（約新台幣155萬至337萬）。

廣告提及，具動物相關專業演員可獲優先聘用，而獲聘者須具備一定的動物扮演技巧及有「扎實的熊貓行為理論知識」，並需對動物管理行業有一定了解。除此之外，由於「演員」須於戶外自然環境工作，故必須要適應各種天氣，牙齒狀況也要良好才能應付吃竹子的要求，更有「發展空間大」、「技能培訓」及「職位晉升」等多個標籤吸引應徵者。

日前大陸網絡流傳一則由「獵聘網」發布的招聘廣告，內容顯示位於廣州的動物園正聘請專...
日前大陸網絡流傳一則由「獵聘網」發布的招聘廣告，內容顯示位於廣州的動物園正聘請專門扮演熊貓的演員。圖翻攝自微博
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廣告一出即引起大陸網友熱議，不少人都表示要前往應徵，形容扮熊貓是「夢寐以求的工作」。不過有媒體向涉事的廣州動物園查詢，獲回覆指相關廣告內容不實，直指動物園屬國家事業單位，故所有招聘信息只會在廣州人力資源和社會保障局官網公佈。

另外，動物園發言人又不忘宣傳，指現時園內已有兩隻貨真價實的大熊貓「星一」及「雅一」，故不需要聘請演員來扮演。發言人又呼籲求職者要小心被騙，「（招聘廣告）可能是網站彈出來的連結，求職者應當留心並核實」。

廣告一出即引起內地網民熱議，不過涉事動物園卻澄清指相關廣告內容不實。圖翻攝自微博
廣告一出即引起內地網民熱議，不過涉事動物園卻澄清指相關廣告內容不實。圖翻攝自微博
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延伸閱讀：

【趣一趣】激罕！野生熊貓媽媽「叼」寶寶散步　網民：我來抱！

【國寶都敢蝦】大熊貓遭遊客掟石惹眾怒　北京動物園：會改善場館

文章授權轉載自《香港01》

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