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超糗！直播主「口紅一哥」賣不沾鍋 煎蛋卻越黏越多

2019-11-02 19:08香港01 記者卓柏安／綜合報導

助手向李佳琦求助，一切已經太遲。圖翻攝自微博
助手向李佳琦求助，一切已經太遲。圖翻攝自微博
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大陸淘寶主播李佳琦，男兒身卻被封「口紅一哥」，最誇張一分鐘賣出1.4萬支唇膏，年收千萬令人震驚。被指賣貨勁超過馬雲的他，近日直播出糗，令網友笑翻，他直播推銷不沾鍋，煎蛋竟黏得一蹋糊塗，不少網友更引來質疑他對其推銷產品質量把關不力。

「Oh my God！」、「太！美！了！」是李佳琦的口頭禪，他最出名是直播賣口紅，親身上陣試色，吸引女網友搶購。他本是月薪約新台幣一萬二的化妝品專櫃推銷員，惟憑其獨特推銷口紅手法獲封「口紅一哥」，去年淘寶上半年發布的達人收入排行榜上，他以1500萬元排名第三，更是唯一上榜的男性達人。

去年雙11他更與馬雲合演「壓軸大戲」，齊齊上陣抹口紅賣唇膏，結果馬雲笨手笨腳犧牲色相，也不敵李佳琦的成績，李最終以32萬個商品賣出6700萬驚人銷量，震驚網絡。

不過直播賣貨成達人的他，近日卻「出槌」，李佳琦早前直播挑消不沾鍋，由助手在鏡頭前煎蛋，明明說不會黏鍋，但明顯沒有下廚經驗的助手只下了少少油，一煎即出事，發現黏鍋處理不了便找李佳琦求助，但口紅一哥也救不了場，場面超級尷尬，事後李被質疑推銷產品卻不理質量問題，有關廠商也要公開回應，指鍋底只因加不夠油，與質量無關。

延伸閱讀：

【多圖】內地口紅一哥李佳琦轉賣易潔鑊出事　直播煎蛋即場被打臉

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

文章授權轉載自《香港01》

淘寶雙11主播
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