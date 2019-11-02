5.6億超級豪宅確認違建 挖土機夷平屋主抱頭痛哭

2019-11-02 11:46 聯合新聞網 綜合報導



人民幣1.3億（約新台幣5.6億)的豪宅日前被拆除，引起網路熱議。 圖／取自微博 分享 facebook 江蘇南通一棟價值人民幣1.3億（約新台幣5.6億)的豪宅日前被拆除，引起網路熱議。這棟建築總價值超過人民幣1.3億（約新台幣5.6億)，屋主承認的確是違建，自己親手找人來把它拆除了，呂四港鎮鎮政府則表示「目前違建正在拆除中」。目睹豪宅被移除為平地的瞬間，屋主和家人也難過地抱著痛哭。

據《新京報網》報導，當地人表示，正在拆除的豪宅，一共有三層和一層地下室，裝修得很豪華，裡面面積很大，種了很多花草樹木，還擺放了很多大型裝飾品，他表示聽到要拆除的消息後便進去豪宅參觀，但已經沒有什麼東西了，已經放置好炸藥以便拆除。

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而屋主表示，他16歲時就離鄉創業，做得很成功，2012年看到村里招商訊息後，便回來投資建設，當時建造時因為法律意識不強，沒意識到使用這片土地是違規的，現在才知道這棟建築都屬於違建，而他也否認被強制拆除一事，表示豪宅是他「自己拆的」。

在豪宅拆除之前，有大量當地人前往參觀，屋主拿著大聲公稱「該棟建築屬於違建，支持政府工作」，挖土機連夜進行拆除作業，豪宅也只剩主體框架，看到自己的豪宅被夷為平地的瞬間，屋主還是忍不住不捨的心情，和家人抱頭痛哭。