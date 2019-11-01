當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03 香港01 記者朱利安／報導



結婚應是開心事，但中國大陸一名新郎卻在婚禮爆喊，令賓客當場笑翻！網上近日瘋傳安徽新郎婚禮上致詞片段，他哭叫「結婚太難」，激動稱自己當了7次伴郎總算等到自己結婚，超誇張自稱前世應拯救了銀河系才能娶到體貼嬌妻，新娘子則一直在旁微笑及幫忙抹淚，場面溫馨。新郎既感動又逗趣的發言讓台下賓客哭笑不得，事後他受訪時稱，與老婆相戀600天後結婚，台上每句都是「即興肺腑之言」。

這對新人日前在大陸安徽阜陽市舉行婚禮，新郎的表白片段近日流出，片中可見新郎幾乎泣不成聲，哭叫「我結婚太難了，我當了7次伴郎了，他們每次結婚，我都反（鬧）他們，今天我結婚他們反我，我一點都不難受，我特開心、特享受」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他不停啜泣，續稱每天都做夢都想着自己結婚，千等萬等才能如願，「我上輩子肯定是拯救了銀河系……她（新娘）對我太好了，而且岳母和岳父對我特別好」。

他接著回憶起首次到新娘家吃飯，岳母準備的飯菜就像過年一樣，「她們家條件太好了，每頓飯都跟過年一樣」。坐在旁邊的新娘微笑地看著丈夫，還不時溫柔遞紙巾及幫他擦眼淚，場面溫馨，台下賓客則被新郎的真誠告白逗笑。

新郎事後接受媒體訪問，稱與老婆相戀600天終於結婚，身邊12個兄弟全都已結婚，他是最後一個；而台上令大家笑開懷的每一句話「都是即興肺腑之言」，「不是興奮也不是激動，是感動」。

不少網友看完影片表示感動，「這哥們太幸福了」，「很少看到結婚新郎哭得稀里嘩啦，新娘在旁邊遞紙巾的。能當七次伴郎，說明新郎人緣不錯，性格應該很好」。

這名大陸新郎哭得泣不成聲，哭叫「我結婚太難了，我當了7次伴郎了」，他更表示身邊12個兄弟全都已結婚，他是最後一個。圖翻攝自北京廣播電視台 分享 facebook

延伸閱讀：

獲TWICE全隊驚喜到賀 新娘竟全程黑面 網民：新郎犯了大忌！

【無忘婚前承諾】日本新郎花8個月親製婚紗送老婆 網民讚超浪漫

文章授權轉載自《香港01》