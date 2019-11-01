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當了7次伴郎！新郎娶嬌妻崩潰爆哭：我結婚太難了

2019-11-01 19:03香港01 記者朱利安／報導

結婚應是開心事，但中國大陸一名新郎卻在婚禮爆喊，令賓客當場笑翻！網上近日瘋傳安徽新郎婚禮上致詞片段，他哭叫「結婚太難」，激動稱自己當了7次伴郎總算等到自己結婚，超誇張自稱前世應拯救了銀河系才能娶到體貼嬌妻，新娘子則一直在旁微笑及幫忙抹淚，場面溫馨。新郎既感動又逗趣的發言讓台下賓客哭笑不得，事後他受訪時稱，與老婆相戀600天後結婚，台上每句都是「即興肺腑之言」。

這對新人日前在大陸安徽阜陽市舉行婚禮，新郎的表白片段近日流出，片中可見新郎幾乎泣不成聲，哭叫「我結婚太難了，我當了7次伴郎了，他們每次結婚，我都反（鬧）他們，今天我結婚他們反我，我一點都不難受，我特開心、特享受」。

他不停啜泣，續稱每天都做夢都想着自己結婚，千等萬等才能如願，「我上輩子肯定是拯救了銀河系……她（新娘）對我太好了，而且岳母和岳父對我特別好」。

他接著回憶起首次到新娘家吃飯，岳母準備的飯菜就像過年一樣，「她們家條件太好了，每頓飯都跟過年一樣」。坐在旁邊的新娘微笑地看著丈夫，還不時溫柔遞紙巾及幫他擦眼淚，場面溫馨，台下賓客則被新郎的真誠告白逗笑。

新郎事後接受媒體訪問，稱與老婆相戀600天終於結婚，身邊12個兄弟全都已結婚，他是最後一個；而台上令大家笑開懷的每一句話「都是即興肺腑之言」，「不是興奮也不是激動，是感動」。

不少網友看完影片表示感動，「這哥們太幸福了」，「很少看到結婚新郎哭得稀里嘩啦，新娘在旁邊遞紙巾的。能當七次伴郎，說明新郎人緣不錯，性格應該很好」。

這名大陸新郎哭得泣不成聲，哭叫「我結婚太難了，我當了7次伴郎了」，他更表示身邊1...
這名大陸新郎哭得泣不成聲，哭叫「我結婚太難了，我當了7次伴郎了」，他更表示身邊12個兄弟全都已結婚，他是最後一個。圖翻攝自北京廣播電視台
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文章授權轉載自《香港01》

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