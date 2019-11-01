嫌囚衣太醜、沒吹風機…「公主病」女貪官哭喊要回家

2019-11-01 12:45 世界日報 杭州1日電



包淥瓊被判處有期徒刑6年，並處罰金40萬元。 (取材自微博) 分享 facebook

浙江杭州建德市道路運輸管理處財務科前科長包淥瓊，日前因貪污公款逾人民幣307餘萬獲刑。浙江杭州市紀委監委公眾號「清廉杭州」近日公布此案詳情，指包淥瓊因迷戀公主的生活而犯案，當被告知貪污數額時，她哭喊著「我想回家」、「我不想穿難看的囚服，沒有吹風機，我不想洗頭」。

錢江晚報報導，今年4月1日，包淥瓊在丈夫和單位領導的陪伴下，走進建德市監察委員會：「我來自首，我貪污了260多萬元。」當天，41歲的包淥瓊因涉嫌貪污犯罪，數額特別巨大，被留置調查。

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當局經查後，發現她從2016年1月20日開始，實際貪污足足307萬元公款，她竟表示「我怎麼貪污了這麼多錢啊！」、「接下來可怎麼辦」，還大哭起來，孩子氣地喊著要回家。

「我不想穿難看的囚服，沒有吹風機，我不想洗頭。」包淥瓊也會時常地抱怨這些看似無關緊要的小事。辦案中，包淥瓊時常表現出公主似的嬌氣、柔弱，和孩子似的天真與單純。

與一般的接受留置審訊的對象相比，包淥瓊似乎真的是太「傻」了。

據報導，這個「傻」的背後卻是虛榮心在作祟。正因為她的經濟收入水平無法承載她的公主虛榮心，才讓這麼一個柔弱女人犯下震驚全市的貪污大案。

包淥瓊的經濟收入並不低，算是中產之家，但從小的嬌生慣養讓她養成揮金無度的生活習慣。自己和孩子們的吃穿用度，慢慢地超過家庭經濟的承受能力。終於，在2016年1月20日，她試探性地冒用一個已調離人員的名字套取1萬6979.4元。這筆錢很快被她轉到自己的支付寶帳戶用於購物消費。

此後包淥瓊每個月都會貪污公款10萬餘元，最瘋狂的一個月竟然貪污25萬餘元。這三年來，包淥瓊的一隻手上會戴四、五條手串，三、四個戒指，這樣的珠光寶氣，讓她得到「我是公主」的滿足。

報導說，經查，包淥瓊利用職務之便，在2016年1月至2019年2月期間，以虛列人員套取工資、獎金、補貼的手段，作案百餘起，共貪污公款307餘萬元，其中242餘萬元用於購買水晶飾品。2019年8月14日，包淥瓊被判處有期徒刑6年，並處罰金40萬元。

對此，網友紛紛表示：「太會裝了，這怎麼爬上去的？」、「這麼幼稚的人是怎麼當上官的？ 」，還有人戲謔地說：「沒有公主命，卻得了公主病。悲哀！」