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女兒30歲未嫁無成就 母嫌棄持鐵棍狂毆

2019-11-01 09:31香港01 方蕙珊

王婦經常眾目睽睽下毆打女兒。（荔直播）
王婦經常眾目睽睽下毆打女兒。（荔直播）
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骨肉相殘，令人唏噓！大陸一名母親不滿30歲的女兒未婚且無成就，爭吵期間竟拿起鐵棍毆打女兒洩忿，結果驚動警方；女兒稱長期遭母親毆打至遍體鱗傷，提出要求母親賠償人民幣8萬元（新台幣約34萬元），否則決不銷案，其母被「激到暈」。

「我想打死她！」來自江蘇常州的王姓婦人傷人後接受訪問，並當著鏡頭面前數落女兒。王婦不滿林姓女兒年屆30歲仍未婚，而且早年獨自在外工作及生活，卻沒有任何成就，一年前返回家人開的餐廳幫忙。

林女則不滿媽媽重男輕女，為結了婚的弟弟買房子，自己卻長期遭到冷落，母女二人的矛盾日深，經常為瑣碎事吵架。

王婦責罵時，女兒經常駁嘴，暴怒下曾多次用手和棍棒打女兒，警方因此多次前來調停；今年８月，王婦更當著警察面前「教女」，警方數度讓母女簽署《調解協議書》，並多次給二人發放《反家暴告誡書》，告知雙方打人的後果，但王婦仍聽不進耳。

母女其後又再發生爭執，王婦因此失去理智，隨手拿起菜架上的鐵棍，瘋狂追打女兒，即使林女跑到店外，路人圍觀下，王婦仍不罷休，繼續揮棍；林女的背部、腿和臀部等部位被打至出現大片瘀傷，她決定不再容忍媽媽的惡行，大義滅親報警，還要求賠償34萬元才銷案，否則媽媽將因為蓄意傷害罪面臨刑拘。

王婦得知女兒的「諒解條件」後，氣得暈倒了幾次，但她仍理直氣壯地表示：「我打的是女兒，我幹嘛不打別人？」看來這段母女關係的糾結，實在不是那麼容易解開了。

延伸閱讀：

【倫常血案】26歲無業女賦閒在家瞓覺　阿媽狂罵被斬　母女俱傷

墨西哥憤怒媽飛拖鞋　完美擊中30米外女兒

文章授權轉載自《香港01》

家暴傷害罪結婚親子
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