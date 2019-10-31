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男子遭蛇咬傷「斷指求生」 醫：沒必要

2019-10-31 14:20聯合新聞網 綜合報導

遭百步蛇咬到應該立即就醫，不要自己慌亂處理傷口。圖截自微信
遭百步蛇咬到應該立即就醫，不要自己慌亂處理傷口。圖截自微信
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如果不慎被蛇咬傷最好的方法是立即就醫，千萬不要誤信謠言自行處理。大陸浙江有位中年男子日前被百步蛇咬傷，他相信民間說法，被百步蛇咬傷後毒液會快速擴散，不馬上處理就會立即死亡，於是他情急之下便砍斷自己手指，但就醫後醫生無奈表示，其實沒有必要。

綜合陸媒報導，大陸浙江省杭州市一名60歲張姓男子，日前在山上工作時右手食指不慎被蛇咬傷，張男仔細一看發現咬他的是百步蛇，他相信傳說被百步蛇咬到後走100步內會身亡，他不敢輕舉妄動擔心一走動毒液就會發作，於是他便拿刀將自己食指砍斷，並把食指丟棄。

事後張男前往醫院就醫，經過檢查後醫師發現他的凝血功能正常，便為他注射抗蛇毒血清，不過醫師發現張男食指少了一大截，詢問後張男表示，「砍了，保命要緊！」讓市中醫院皮膚科副主任袁丞達無奈搖頭的說，完全沒必要。

袁丞達表示，百步蛇沒有大家想像中那麼劇毒，他更強調，許多人被蛇咬傷後深怕中毒，於是就慌亂的處理傷口，但其實被蛇咬傷，毒液蔓延至全身需要時間，只要即時就醫，通常不會致命，哪怕是最毒的雨傘節，在被咬後6小時內就醫，也不會有生命危險。

百步蛇醫師中毒
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