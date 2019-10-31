真人版春麗！山東甜美女醫 白袍下肌肉超猛

2019-10-31 13:31 世界日報 北京31日電



來源：YouTube

醫護人員通常給人都是專業穩重的形象，在中國有一名女醫師私底下卻有不同的一面。這位名叫袁合榮的女醫師因為熱愛健身，雖然擁有天使臉孔，但當她脫下白袍後，不僅有著強壯的二頭肌，還有六塊肌，比男人還要壯碩，也讓她在網路上迅速累積不少人氣。

30歲的袁合榮在山東省一間中醫診所服務，她從小就熱愛運動，尤其是中國功夫，2年前為了讓自己體態看起來更強壯，於是展開了重訓健身。袁合榮每天下班後就會到健身房報到，一星期會去4到5次，她先從瑜伽開始，但後來發現無助於增加肌肉，於是請來了私人教練來幫她訓練。

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比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼 (取材自IG) 分享 facebook

漸漸的，袁合榮練出強壯的二頭肌、六塊肌、甚至大腿肌，全身肌肉比男人還要結實，9月時她更在大陸的健美比賽中獲得第2名。袁合榮說訓練是一條很孤獨、艱難、痛苦的過程，她曾經想要放棄，但是當看到自己身上的肌肉越來越結實時，她覺得這一切都是值得的。

袁合榮雖然練出一身結實肌肉，但也因為她長相甜美，如此的反差讓她在網路上爆紅，人氣急速上升，她也常在Instagram上分享健身的照片，粉絲追蹤人數已破11萬人，網友直呼簡直是「真人版春麗」、「金剛芭比」。

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼 (取材自IG) 分享 facebook

其實喜歡練健身的女生真不少，中國之前也有一名21歲的女大生程璐，因為看了一場健身比賽後，被參賽者的肌肉給震撼住，也開啟了她健身之路。