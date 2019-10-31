為了弟…女大生日花2元剩21公斤 網友嘆「社會對不起妳」

2019-10-31 13:33 世界日報 北京31日電



影片來源：YouTube

貴州省銅仁市24歲的吳花燕是大三學生，父母早逝，她與患病弟弟相依為命。為照顧弟弟，她極度節儉，幾乎每天僅花人民幣2元買飯，有時甚至只花1元買白飯拌糟辣椒，導致長期營養不良病倒，如今的她身高只有1.35米，體重僅43斤（21.5公斤）。

由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。 (取材自新京報) 分享 facebook

新京報報導，吳花燕的身世相當淒苦。4歲時，母親就患重病去世。2014年，吳花燕升入高中時，父親患上肝硬化，因沒錢醫治，堅持了半年後也撒手人寰。從此，吳花燕和弟弟只能寄宿在同樣很貧困的大伯家，依靠300元的貧困戶低保維持生計。

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為了省錢過日子照顧弟弟，吳花燕可以說節約到了極點，「最困難的一次是一天只吃了一個饅頭，用糟辣椒拌白米飯吃了5年」。

由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。 (視頻截圖) 分享 facebook

由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。高三時期，她的身體開始出現明顯的病狀，整日掉頭髮、掉眉毛。在那年，弟弟吳江龍的間歇性精神病又發作了，她為了照顧弟弟，嚴重耽誤了學業，最終只能考入一所當地的職業學院。

據報導，就學期間，吳花燕辦理了助學貸款，又同時找了兩份兼職，每個月能賺600元。本以為日子逐漸好起來，沒想到病魔開始糾纏上吳花燕。2017年底，吳花燕的身體已經難以為繼，失眠無力，腳腫起瘡。即便如此，吳花燕依然捨不得去醫院看病。今年，她連正常走路都成了問題，僅僅幾十米的距離，都要休息好幾次才能走完。

今年9月29日，吳花燕的高中同學石榮利在看望她時，發現她身體的惡劣情況，堅持將她背到醫院接受檢查。按照醫生的說法，吳花燕的三個心臟瓣膜都有嚴重問題。但考慮到她的身體狀況，是否能進行手術都是個問題。此外，手術的費用也高達20多萬（約2.8萬美元）。

在得知自己的病情後，吳花燕並沒有打算通知家人，也不止一次地表示要放棄治療。為此，弟弟吳江龍時常跑到病房外大哭。

吳花燕的故事曝光後，在社會上引起了巨大反響，同學、朋友、各路網友紛紛伸出援手，有人甚至直接捐出半個月的工資。幾天時間，就籌集了47萬元（約6.7萬美元），1天接了上百通電話。為表示感謝，吳花燕花了3天時間寫了一封長長的感謝信，稱像「丟黑夜裡重見太陽一樣」。

銅仁民政部門也啟動急難救助程序，發放2萬元急難救助資金，並將繼續追蹤女孩的生活情況。

現在的吳花燕只希望可以快點好起來，可以參加明年6月份學校的專科升本科考試和9月份的會計證考試。吳花燕說：「我的夢想是當一名審計員，希望能用自己的雙手養活自己，那樣的生活多好多幸福啊！」

網友得知吳花燕的窘況均感到不捨，「看得我流眼淚。太讓人心疼了」、「可憐的孩子，是這個社會對不起妳，希望你還能努力生活下去」。