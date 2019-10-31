親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

法庭旁聽攏無？法官簡介案情給你聽，可行嗎？

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

為了弟…女大生日花2元剩21公斤 網友嘆「社會對不起妳」

2019-10-31 13:33世界日報 北京31日電

影片來源：YouTube

貴州省銅仁市24歲的吳花燕是大三學生，父母早逝，她與患病弟弟相依為命。為照顧弟弟，她極度節儉，幾乎每天僅花人民幣2元買飯，有時甚至只花1元買白飯拌糟辣椒，導致長期營養不良病倒，如今的她身高只有1.35米，體重僅43斤（21.5公斤）。

由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。 (取材自新京報)
由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。 (取材自新京報)
分享

新京報報導，吳花燕的身世相當淒苦。4歲時，母親就患重病去世。2014年，吳花燕升入高中時，父親患上肝硬化，因沒錢醫治，堅持了半年後也撒手人寰。從此，吳花燕和弟弟只能寄宿在同樣很貧困的大伯家，依靠300元的貧困戶低保維持生計。

為了省錢過日子照顧弟弟，吳花燕可以說節約到了極點，「最困難的一次是一天只吃了一個饅頭，用糟辣椒拌白米飯吃了5年」。

由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。 (視頻截圖)
由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。 (視頻截圖)
分享

由於長期的營養不良，吳花燕從小就身體不好。高三時期，她的身體開始出現明顯的病狀，整日掉頭髮、掉眉毛。在那年，弟弟吳江龍的間歇性精神病又發作了，她為了照顧弟弟，嚴重耽誤了學業，最終只能考入一所當地的職業學院。

據報導，就學期間，吳花燕辦理了助學貸款，又同時找了兩份兼職，每個月能賺600元。本以為日子逐漸好起來，沒想到病魔開始糾纏上吳花燕。2017年底，吳花燕的身體已經難以為繼，失眠無力，腳腫起瘡。即便如此，吳花燕依然捨不得去醫院看病。今年，她連正常走路都成了問題，僅僅幾十米的距離，都要休息好幾次才能走完。

今年9月29日，吳花燕的高中同學石榮利在看望她時，發現她身體的惡劣情況，堅持將她背到醫院接受檢查。按照醫生的說法，吳花燕的三個心臟瓣膜都有嚴重問題。但考慮到她的身體狀況，是否能進行手術都是個問題。此外，手術的費用也高達20多萬（約2.8萬美元）。

在得知自己的病情後，吳花燕並沒有打算通知家人，也不止一次地表示要放棄治療。為此，弟弟吳江龍時常跑到病房外大哭。

吳花燕的故事曝光後，在社會上引起了巨大反響，同學、朋友、各路網友紛紛伸出援手，有人甚至直接捐出半個月的工資。幾天時間，就籌集了47萬元（約6.7萬美元），1天接了上百通電話。為表示感謝，吳花燕花了3天時間寫了一封長長的感謝信，稱像「丟黑夜裡重見太陽一樣」。

銅仁民政部門也啟動急難救助程序，發放2萬元急難救助資金，並將繼續追蹤女孩的生活情況。

現在的吳花燕只希望可以快點好起來，可以參加明年6月份學校的專科升本科考試和9月份的會計證考試。吳花燕說：「我的夢想是當一名審計員，希望能用自己的雙手養活自己，那樣的生活多好多幸福啊！」

網友得知吳花燕的窘況均感到不捨，「看得我流眼淚。太讓人心疼了」、「可憐的孩子，是這個社會對不起妳，希望你還能努力生活下去」。

手術北京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

真人版春麗！山東甜美女醫 白袍下肌肉超猛

2019-10-31 13:31

河南1銀行爆擠兌 取款排千號 當局急喊「銀行是國家的…」

2019-10-31 12:59

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42

浙小學生 晚上9點後可拒寫作業…網友：先做功課再吃飯

2019-10-30 12:38

自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育

2019-10-29 12:34

杭州男被五步蛇咬傷 自行斷指 醫：及時就醫即可

2019-10-29 12:32

被石頭打中後腦終身長不大 34歲男仍童顏童身

2019-10-28 14:28

亡妻手機計步app多走3萬步、親友接「鬼電話」 男直奔墓地一看超傷心

2019-10-28 09:20

69歲阿伯將芋頭、膠管塞入尿道 原因嚇壞醫生

2019-10-26 15:25

豬肉特賣大媽跑百米瘋搶 網友笑稱堪比劉翔

2019-10-26 14:27
看更多

熱門文章

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42

女兒遭同學性侵勒斃 她氣憤求償校長卻稱「開房正常」

2019-10-30 14:10

窮困女大生為照顧病弟 吃辣椒配飯餓到剩21公斤

2019-10-31 10:32

鑽石一周「長」一克拉 超猛黑科技卻可能不賺錢？

2019-10-31 11:00

大陸首艘國產航母擬刷舷號 再傳服役消息

2019-10-30 14:41

港理大生不滿校長拒與戴口罩畢業生握手 發起校園快閃

2019-10-30 15:37

港浮屍案／HKDI副院長未現身 防暴警一度與學生對峙

2019-10-30 16:25

京東雙11「台灣場」啟動 推出高額專屬優惠

2019-10-30 15:49

ECFA明年期滿停止？ 陸未正面回應

2019-10-30 23:46

擔心陸委會預算遭砍？陳明通上回氣噗噗今回笑盈盈

2019-10-30 15:35

鴻海工業富聯前3季獲利 年增4.39%

2019-10-30 20:19

最快11月底 阿里巴巴在香港上市

2019-10-31 08:18

港議員何君堯遭撤榮譽博士 陸央視挺他：這是「榮譽」

2019-10-30 15:41

手機「非洲之王」傳音控股前三季淨利大增逾7倍

2019-10-30 18:40

陸對台PVC反傾銷稅 不課了

2019-10-30 23:00

聯準會降息 人民幣匯價應聲走高

2019-10-31 11:15

批辱旗罪判決太輕 中共黨媒下指導棋：港律政司應上訴

2019-10-31 10:24

陸藝文巡演涉統戰？ 蘇揆：太過分會阻止

2019-10-30 23:46

天價彩禮「娶不起」 新法打破農村陋習

2019-10-30 16:39

深圳 又見武警演習

2019-10-30 23:46

刺激消費、救經濟 「香港盛宴11月」將擴大舉辦

2019-10-30 21:30

陸委會諮委：陸經濟下滑 使「融台」統戰力道減弱

2019-10-31 10:39

豬肉太貴了 四川「大戶人家」香腸肉簾縮水

2019-10-30 16:57

北京CBD持續提昇國際化程度 跨國公司地區總部達88家

2019-10-30 21:05

聯準會年內第三次降息！大陸會跟進嗎？

2019-10-31 09:15

網紅景點涼了 玻璃橋意外頻傳河北停運32座

2019-10-30 16:28

我駐美副代表：陸增強對台脅迫 挑戰區域和平

2019-10-30 23:46

大陸10月官方PMI創八個月新低 製造業景氣堪憂

2019-10-31 10:14

美中衝突影響 兩岸貿易、投資雙降

2019-10-30 23:46

抗議反蒙面法 港民發起萬聖節遊行

2019-10-31 09:54

香港跟進降息1碼 港金管局總裁指經濟壓力相當大

2019-10-31 09:55

再度闢謠 林鄭月娥：我不會休息

2019-10-30 14:02

胡潤房地產企業家榜揭曉，許家印、王健林財富縮水

2019-10-30 18:39

報站廣播變麻辣烤魚廣告 網友：成都地鐵這麼缺錢嗎？

2019-10-30 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top