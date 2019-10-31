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河南1銀行爆擠兌 取款排千號 當局急喊「銀行是國家的…」

2019-10-31 12:59世界日報 北京31日電

伊川農村商業銀行一網點前，排滿了辦理業務的人。其中一人於中午12時42分叫到了1...
伊川農村商業銀行一網點前，排滿了辦理業務的人。其中一人於中午12時42分叫到了1490號，前面還有419人排隊。 (取材自上游新聞)
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10月28日晚，河南伊川農商行一名主要負責人被相關部門帶走問話，此消息擴散後，引發儲戶恐慌，進而發生擠兌風波。「儲戶無需擔心，銀行是國家的，不會出問題，什麼時候去取錢都行。」29日晚，針對伊川農商行發生的擠兌風波，河南省洛陽市伊川縣委相關負責人如此回覆。

上游新聞報導，網上流傳多張圖片顯示，29日下午，伊川農村商業銀行一網點前，排滿了辦理業務的人。其中一人於中午12時42分叫到了1490號，前面還有419人排隊。

現場的一名女士表示，上午9時許，朋友告訴她，該行一名領導出事了，趕緊取錢，否則錢會打水漂，「我覺得打水漂倒不至於，為了穩妥，我還是去了，跑了兩個網點才叫上號。後來領導來現場做工作，我就沒取了。」

擠兌風波發生後，伊川縣委縣政府聯合發布通告稱，伊川農商行各營業網點出現儲戶集中辦理業務情況，由於人員眾多、業務集中，出現辦理過程較慢等情況。該行是伊川營業網點最多、資金規模最大的銀行業金融機構，儲戶的各項利益均受到國家法律保護。請廣大儲戶不要聽信謠言，以訛傳訛，合理安排時間，避開業務高峰期。通告還強調，擅自編造、傳播金融系統的不實言論者，必將受到嚴懲。

據了解，河南伊川農村商業銀行股份有限公司成立於2009年，註冊資本14億餘元。最大股東為該行董事長康鳳利，持股10.86%。

報導指出，2019年7月31日，「中誠信國際」給該行出具了信用等級證書。證書載明，該行的主體信用等級、4億元金融債券信用等級、3億元二級資本債券的信用等級均被下調。評級反映了伊川農村商業銀行面臨諸多挑戰，包括區域及行業集中度較高、逾期貸款和不良貸款大幅增長、存款穩定性較差等。

根據網上消息，有人反映該行董事長康鳳利涉及貸款、回扣等方面。是不是康鳳利被帶走問話？伊川縣委相關負責人表示，因紀律要求，他不方便透露。

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