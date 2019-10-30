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比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

2019-10-30 17:42聯合新聞網 綜合報導

大陸一名女醫師袁合榮熱愛健身，練出一身壯碩的肌肉。 圖擷自袁合榮IG
大陸一名女醫師袁合榮熱愛健身，練出一身壯碩的肌肉。 圖擷自袁合榮IG
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醫護人員通常給人都是專業穩重的形象，在大陸有一名女醫師私底下卻有不同的一面。這位名叫袁合榮的女醫師因為熱愛健身，雖然擁有天使臉孔，但當她脫下白袍後，不僅有著強壯的二頭肌，還有六塊肌，比男人還要壯碩，也讓她在網路上迅速累積不少人氣。

30歲的袁合榮在大陸山東省一間中醫診所服務，她從小就熱愛運動，尤其是中國功夫，2年前為了讓自己體態看起來更強壯，於是展開了重訓健身。袁合榮每天下班後就會到健身房報到，一星期會去4到5次，她先從瑜珈開始，但後來發現無助於增加肌肉，於是請來了私人教練來幫她訓練。

漸漸的，袁合榮練出強壯的二頭肌、六塊肌、甚至大腿肌，全身肌肉比男人還要結實，9月時她更在大陸的健美比賽中獲得第2名。袁合榮說訓練是一條很孤獨、艱難、痛苦的過程，她曾經想要放棄，但是當看到自己身上的肌肉越來越結實時，她覺得這一切都是值得的。

袁合榮雖然練出一身結實肌肉，但也因為她長相甜美，如此的反差讓她在網路上爆紅，人氣急速上升，她也常在IG上分享健身的照片，粉絲追蹤人數已破11萬人，網友直呼簡直是「真人版春麗」、「金剛芭比」。

其實喜歡練健身的女生真不少，大陸之前也有一名21歲的女大生程璐，因為看了一場健身比賽後，被參賽者的肌肉給震撼住，也開啟了她健身之路。

大陸一名女醫師袁合榮熱愛健身，練出一身壯碩的肌肉。 圖擷自袁合榮IG
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袁合榮長相甜美，但因為健壯的身材，讓反差的她在網路上爆紅。 圖擷自袁合榮IG
袁合榮長相甜美，但因為健壯的身材，讓反差的她在網路上爆紅。 圖擷自袁合榮IG
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大陸一名女醫師袁合榮熱愛健身，練出一身壯碩的肌肉。 圖擷自袁合榮IG
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