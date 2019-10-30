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浙小學生 晚上9點後可拒寫作業…網友：先做功課再吃飯

2019-10-30 12:38世界日報 北京30日電

浙江省教育廳擬規定小學生晚9點、初中生晚10點可經家長簽字確認拒絕完成剩餘作業，...
浙江省教育廳擬規定小學生晚9點、初中生晚10點可經家長簽字確認拒絕完成剩餘作業，教師不得對有此類行為的學生進行懲戒。 (取材自南方都市報)
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浙江省教育廳近日出台並公布33條減負方案，擬規定小學生晚9點、初中生晚10點可經家長簽字確認拒絕完成剩餘作業，教師不得對有此類行為的學生進行懲戒。對此，網友議論紛紛，有人說：「績效，考核，排名…不給老師減壓，如何給學生減壓？」還有人調侃地說：「兒子，你放學後就先寫作業，9點以後媽媽再給你做晚飯。」

南方都市報報導，《浙江省中小學生減負工作實施方案（徵求意見稿）》（以下簡稱《方案》）提到，將嚴控家庭作業總量和作業時間。各學科作業總量和作業時間由學校年級組統籌調控，作業難度水平不得超過課標要求，作業時長把握以班內中等程度學生為參照。凡布置學生做的作業教師必須精選、先做、全批，不得布置重複性和懲罰性作業。

《方案》擬要求，中小學校建立的班級家長微信群或QQ群、釘釘群等，由班主任統一管理，每班不超過一個。杜絕將學生作業變成家長作業或要求家長檢查批改作業，也不得在家長群裡布置作業。

據報導，上海市教委9月曾印發《加強義務教育學校作業管理措施》，明確不得布置懲罰性作業、不得使用未經備案審查的學習類App布置作業、杜絕要求家長代為評改作業等多項要求。除了上海之外，陝西、黑龍江、廣東等多地發布政策加強作業管理，切實減輕中小學生過重的課業負擔。其中，陝西和黑龍江加強作業總量控制，積極推行「無作業日」，廣東則規定小學一、二年級不布置書面家庭作業。

新京報報導，浙江省教育廳另禁止教育部門、學校以任何方式公布中小學生考試成績及排名。學校不得舉行中考、高考「誓師大會」，不得發布中考、高考「喜報」，不得標榜或變相標榜「學霸」和中考、高考「狀元」。

《方案》明確要求嚴控校內考試次數。小學一、二年級不得以紙筆測試為主要評價方式。小學三至六年級語文、數學、外語、科學等學科可安排期末考試，所有學科均不得組織期中考試。初中可組織文化學科期中、期末考試，不得組織月考和周周清考試。縣（市、區）教育部門不得對小學組織統測。

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