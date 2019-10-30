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明星且拋一邊、司機為她開燈…演唱會、公車上 她們都在趕作業

2019-10-30 12:39世界日報 北京30日電

來源：YouTube

日前，周杰倫在濟南連開了兩場演唱會，讓濟南市民還有許多從外地特地前來的歌迷大飽耳福。有網友發現，在周杰倫濟南演唱會現場，當大家都在揮舞著熒光棒全場大合唱時，有一名小學生正趴在座位上，埋頭認真寫著作業，網友稱其為「成本最高作業」。

有網友發現，在周杰倫濟南演唱會現場，當大家都在揮舞著熒光棒全場大合唱時，有一名小...
有網友發現，在周杰倫濟南演唱會現場，當大家都在揮舞著熒光棒全場大合唱時，有一名小學生正趴在座位上，埋頭認真寫著作業，網友稱其為「成本最高作業」。 (取材自齊魯晚報)
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齊魯晚報報導，這位小學生頭上還戴著粉色應援頭飾，認真寫作業的狀態，跟周圍的歡呼聲形成了強烈的對比。網友表示，想當年大家都是聽著周董的歌寫作業，但人家這可是現場環繞立體聲的體驗，這位小朋友真是追星學習都不耽誤；不過也有可能是有著追星父母，所以才被帶過去的。

有網友發現，在周杰倫濟南演唱會現場，當大家都在揮舞著熒光棒全場大合唱時，有一名小...
有網友發現，在周杰倫濟南演唱會現場，當大家都在揮舞著熒光棒全場大合唱時，有一名小學生正趴在座位上，埋頭認真寫著作業，網友稱其為「成本最高作業」。 (取材自齊魯晚報)
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來源：YouTube

此外，央廣網報導，近日，鄭州公交B12路公交車上演了暖心一幕。晚上7時左右，公交司機葛江華駕駛公交車行駛至合歡街站台時上來一位小女孩，上車後找到一個座位，但她並沒有坐下，反倒是蹲下來趴在座位上開始寫作業。

葛江華發現後，在等紅燈過程中走到小姑娘身邊溫馨提醒她，車廂裡搖搖晃晃，而且光線較弱，對眼睛不好。女孩說：「沒事兒叔叔，謝謝你。」看到小姑娘的堅持，葛江華回到駕駛位後，默默地打開了車廂燈。頓時，整個車廂明亮如晝，小姑娘面前的作業本看起來也更清晰了。

據報導，小女孩臨下車之際，她特意走到司機身邊，對司機真摯地說了一聲謝謝，並行了少先隊禮。隨後她還把一張紙條放在了司機工作台上。回到調度室，葛江華打開紙條看到上面這樣寫道：「我要回家照顧媽媽，所以在車上寫作業，謝謝叔叔為我開燈。」，

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