杭州男被五步蛇咬傷 自行斷指 醫：及時就醫即可

2019-10-29 12:32 世界日報 杭州29日電



「我被五步蛇咬了一口，怕毒發身亡，乾脆把手指斬斷了。」市中醫院急診室，面對60歲的張先生，醫生都歎了口氣。 (取材自微信) 分享 facebook

「我被五步蛇咬了一口，怕毒發身亡，乾脆把手指斬斷了。」市中醫院急診室，面對60歲的張先生，醫生都歎了口氣。

杭州日報報導，這不是第一位走極端的蛇咬傷患者了。今年，市中醫院皮膚科接診蛇咬傷患者1200人次，其中30%左右的患者會用刀割、火燒、捆綁等錯誤方式自救。市中醫院皮膚科副主任袁丞達搖搖頭，「其實完全沒必要。」

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檢查結果出來，張先生的凝血功能正常，醫生為他注射了抗蛇毒血清。本來，斷指尚可以再植，如今，只能由骨科醫生手術處理斷指殘端，張先生也將留下終身殘疾。

據報導，袁丞達說，其實被五步蛇咬傷，毒素蔓延至全身需要過程，只要及時就醫，通常不會致命。被五步蛇咬傷，並非像傳說中那樣，走上五步便會毒發身亡。哪怕是最毒的銀環蛇，被咬後只要在6小時內就醫，也不會有性命之憂。

袁丞達表示，通常無毒蛇身體細長，被咬後，傷口處可以看到2到4排細小的灰色牙印，且不會出現紅腫現象，只需要消毒傷口並注射破傷風針即可。而有毒蛇身體較粗，蛇頭可能為三角形，傷口處牙印為2到4個，很深，會出現紅、腫、痛，需要及時注射抗蛇毒血清、解毒藥等。

「毒蛇的毒素與蛇的大小、毒素量有關，如果毒素少、症狀輕，擠掉毒液後消毒傷口，就能恢復。」袁丞達提醒，蛇咬傷患者最好進行無害處理。

需要注意的是，不要用嘴巴吸出毒液，可以用小刀經火烤消毒後，切開傷口，擠出毒液，並立即用大量清水沖洗。有條件的，可以用拔罐的方法吸出毒血，並立即撥打120送醫。如果可以，記下蛇的品種，或者打死後一並帶到醫院，這有利於醫生快速辨別毒蛇品種，更快注射對應的抗蛇毒血清。

「如果去登山，盡量走鋪好的路，最好不要穿淺口的鞋子。上山時，可以事先準備好三樣東西：棍子、幾根綁扎帶、礦泉水。一路走，一路打草驚蛇。」袁丞達解釋，蛇的聽力和視力較差，但對地面的震動很敏感，聽到木棍的敲擊聲就會逃走。