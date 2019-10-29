自然受孕產「天賜」愛女 山東67歲婦已有奶水哺育
67歲超高齡產婦田玲(化名)產女，一時間成了輿論關注的焦點，驚嘆、質疑、祝福聲、嘲笑等聲音紛至沓來。黃偉說：「這個孩子是老天賜給我的，也取名叫『天賜』，我要好好養她，別人說啥，隨他們去吧！」其女兒曾經說過如果孩子生下來就和父母斷絕關係。媒體也在病房裡看到，除田女士老伴黃偉(化名)外，產婦的其他家屬並沒有露面。
齊魯晚報報導，雖然孩子的各項指標都比較正常，但為了安全起見，寶寶目前還在新生兒監護室，但這並不會沖淡迎接新生命的喜悅之情。說起剛出生的孩子，黃偉的臉上露出濃濃的喜悅，「長得像我，特別可愛，好看。雖然是早產，但出生的時候有2560克，是個胖丫頭，哭聲大，小腿蹬得也特別有勁兒。」
黃偉說，妻子曾經患過腦梗，也有高血壓、關節炎、糖尿病等病症，需要長年服藥，也曾一度停經，後來用了一些活血化瘀的藥物又重新來了月經。「懷孕的時候沒有一天是不害怕的，前期怕孩子不健康，後期怕她(妻子)身體受不了。」黃偉表示，「現在總算是放心了。啥困難跟母子平安相比，都是小事了。」
據報導，對於早已退休、過上含飴弄孫生活的黃偉夫婦來說，也確實沒有再冒險生產的理由。一兒一女早已成家立業，15歲的小孫女跟著老兩口過，正讀9年級，明年將面臨中考。
說到這，黃偉爽朗又不羈地笑出了聲，「你說現在很多夫妻，他們都不同床睡，哪能有孩子嘛！不管多大年齡，感情好才能有娃娃。」黃偉說，現在妻子已經有了奶水，只是奶水稀，估計不夠寶寶吃，自己最近在琢磨食譜改善妻子的奶水。
相對於父母表現的冷漠和糾結，對於剛出生、未曾謀面的「小姑姑」，黃偉的孫女萱萱(化名)的表情很淡定，也做好了接納新家庭成員的準備，「沒啥高興不高興的，就感覺還行吧。我奶奶生的孩子，我得管她叫小姑姑。」
黃偉說，他們老兩口的退休金加起來能有1萬多元，自己現在還在律師事務所上班，收入穩定，最關鍵的是老兩口身體好，陪伴孩子成長並不是問題。
黃偉並沒有因為年齡擔心過孩子以後的生活，他說，鍛鍊好身體，就是孩子以後最大的保障，至於自己百年之後的事情，沒有想過，也不想多談。
報導說，相對於網絡上鋪天蓋地的質疑，在黃偉夫婦的身邊，更多的是祝福。和保健院相隔不遠，就是黃偉夫婦所住的小區。對於剛出生的小天賜，小區裡的鄉親鄰里都表示了期待。
「這孩子了不得，肯定就是老天賜的，是個有福氣的孩子。」今年75歲的鄰居王奶奶說，很多人覺得老人養不好孩子，她可不這麼認為，因為現在即便是年輕夫妻的娃娃，也是家裡老人帶。
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